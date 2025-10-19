Украинка, которая три месяца назад переехала из Швейцарии в Испанию, поделилась неожиданными минусами жизни в стране.

Украинка Ольга, переехавшая в Испанию, поделилась минусами жизни в стране по сравнению со Швейцарией, сообщает 24 Канал со ссылкой на olgamykolain.ko. Блогерша считает, что жизнь в стране подойдет не для всех.

Какие есть минусы жизни в Испании?

Высокие налоги

Испания, по мнению блогера – это красивая и теплая страна, но не обошлось и без нюансов, первым из которых является наличие высоких налогов.

Так, Испания считается доступной страной, но налоги здесь – одни из самых высоких в Европе. Даже если ты не работаешь, но получаешь какие-то доходы – заполняй декларацию, плати взносы и желательно май бухгалтера,

– поделилась украинка.

Система налогов в Испании запутанная, и поэтому легко допустить ошибку, за которую потом придется заплатить штраф.

Бюрократия

Для того, чтобы сделать немало простых задач, в Испании нужно запастись терпением. Запись к врачу, открытие счета в банке и запись ребенка в школу станут значительно сложнее из-за электронных очередей, "сайты, что не работают" и долгие личные визиты.

А результата часто приходится ждать месяцами.

Аренда жилья

Цены на аренду в Испании не очень доступны, и особенно в популярных районах. А найти "приличное жилье" также сложно, и ожидания не всегда совпадают с реальностью.

Языковой барьер

Английский язык знают далеко не все испанцы. Украинка поделилась, что часто проблемы возникают в больнице и на почте.

Медленный темп жизни

Звучит романтично, но когда тебе надо что-то сделать срочно, становится не так весело. Никто никуда не спешит, а пунктуальность – это не про испанцев,

– добавила украинка.

