"Что-то из области фантастики": украинка рассказала, к чему не может привыкнуть в Португалии
- Украинка, живущая в Португалии, не может привыкнуть к бюрократии, холодного океана, непривычных продуктов, высоких цен на жилье и больших расстояний.
- Она отметила, что хотя океан в Португалии невероятный, его вода слишком холодная для купания, и она предпочитает теплое испанское море.
Португалия –это невероятная страна, куда многие стремятся поехать в отпуск. Но жизнь там может подойти далеко не всем.
Украинка, живущая в Португалии, поделилась, что есть несколько вещей, к которым она не может привыкнуть до сих пор, сообщает 24 Канал со ссылкой на bubble.mama.portugal.
К чему украинка не может привыкнуть в Португалии?
Португалия достаточно популярна среди украинцев – ведь там очень много солнечных дней, замечательный климат и не самые высокие цены в Европе. Впрочем, жизнь там очень сильно отличается от Украины.
Бюрократия
Украинка, что переехала в Португалию, считает ее ужасной. От нее в стране никуда не деться, но привыкнуть к ней она до сих пор не может.
Холодный океан
Несмотря на то, что Португалия для многих известна прежде всего как страна для отдыха на пляже, вода там в океане достаточно холодная.
Я очень люблю океан в Португалии. Он невероятный, но не для купания. Летом предпочту теплое испанское море,
– поделилась блогерша.
Необычные продукты
В общем украинке очень нравится кухня в Португалии, но в ней порой используют довольно необычные ингредиенты, например внутренности и свиные уши – и к этому она не может привыкнуть.
Цены на жилье
Купить свою квартиру или дом в Португалии очень сложно, ведь цены там – "это просто что-то из области фантастики". Поэтому пока украинка приобрела только палатку.
Большие расстояния
В Португалии часто приходится ездить на автомобиле, и дорога и пробки украинку до сих пор раздражают.
