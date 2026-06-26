Климатологи бьют тревогу: во Французских Альпах зафиксировали рекордно высокую температуру

Во французском горном городе Шамони, расположенном у подножия Монблана, зафиксировали необычно высокую температуру для высокогорной местности. Температура воздуха там превысила +30 градусов.

Как сообщает Le Monde, эксперты отмечают, что такая жара является тревожным сигналом для региона Монблан.

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Дело в том, что высокие температуры ускоряют таяние ледников и повышают риски для горного туризма и альпинизма. Особое беспокойство вызывает состояние ледника Боссон, который продолжает стремительно терять массу на фоне длительных периодов аномальной жары.

Что известно об аномальной жаре?

Волна тепла охватила значительную часть Западной и Южной Европы, в частности Францию, Испанию, Италию, Португалию и Швейцарию. В некоторых регионах Франции температура превышала +40 градусов, что привело к перебоям в электроснабжении, ограничениям в работе транспорта и введению наивысших уровней погодной опасности.

Метеорологи отмечают, что такие волны тепла формируются из-за сочетания горячих воздушных масс из Северной Африки и блокирующих антициклонов, которые "замораживают" погодную систему над континентом. Это приводит к длительному сохранению высоких температур и отсутствию осадков.

Климатологи добавляют, что за последние десятилетия подобные волны жары в Европе стали не только чаще, но и интенсивнее. Они начинаются раньше летом, длятся дольше и всё чаще затрагивают даже регионы, которые раньше считались относительно прохладными — в частности, Альпы.



Аномальная жара во Французских Альпах / Фото Unsplash

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