В Польше железнодорожный коллапс: некоторые рейсы отменены, есть задержки до 10 часов

Из-за непогоды на польской железной дороге 15 января возникли серьезные перебои. По последним данным, с ночи задержаны или отменены 573 пассажирских поезда.

На некоторых маршрутах поезда задерживаются до 10 часов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

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В Польше железнодорожный коллапс

Причиной задержек стало обледенение контактной сети. Заблокированные поезда оттранспортируют с помощью тепловозов, местами на железной дороге действует одностороннее движение.

На некоторых маршрутах задержка поездов составляет до 10 часов. Например, Intercity Kormoran из Кракова в Ольштын задерживался примерно на 10 часов. Аналогичная задержка произошла и с поездом Intercity Mazury из Ольштына в Лодзь.

Несколько поездов также были полностью или частично отменены – пассажирам предоставили альтернативный транспорт.

Сейчас самые большие проблемы остаются в основном на маршрутах из Варшавы в Лодзь, Люблин и Гданьск.

А данные PKP Intercity свидетельствуют, что задержки также возникают и на маршрутах поездов, которые въезжают в Польшу из Германии.

Где узнать о задержках и отмене рейсов в Польше

В польской железной дороге сообщили, что об опоздании, задержки и отмены рейсов информируют на портале пассажира.

Для того, чтобы решить проблему, железная дорога привлекает дополнительные поезда, чистит контактные сети и прокладывает альтернативные маршруты. Работы на линиях Варшава-Лодзь и Люблин планируют завершить около полудня.

Между тем синоптики предупредили, что непогода продлится как минимум до конца суток. В частности наибольшая опасность ледяных осадков есть в южных регионах, прежде всего Опольском, Силезском и Лодзинском, а также на Подкарпатье и Малопольше.



Предупреждение о непогоде в регионах Польши / IMWM

Однако в польской железной дороге сообщили, что ситуация с движением поездов уже немного улучшается.