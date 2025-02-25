В Нью-Йорке снежный апокалипсис: не выдерживают даже здания – показали кадры последствий стихии

В американском штате Нью-Йорк в конце зимы прошел беспрецедентный снегопад. Он привел к обвалу по меньшей мере 26 зданий по всему штату.

Сильный снегопад продолжался 6 дней подряд, в некоторых местах высота снежного покрова за этот период превысила 2 метра. В сети показали последствия, которые принесла за собой стихия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NY Post.

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В Нью-Йорке сильный снегопад

Первая снежная буря 2025 года привела к многодневным сильным снегопадам в центральной части Нью-Йорка. Многие города в регионе сообщили о накоплении нескольких футов снега, что вызвало перебои в работе и проблемы для жителей.

Департаменты нашего округа сотрудничают с местными муниципалитетами, учреждениями и штатом Нью-Йорк, чтобы помочь расчистить дороги и защитить жителей,

– сказал в заявлении председатель законодательного органа округа Освего Джеймс Везерап.

Снегопад с "эффектом озера" начался 14 февраля и не утихал до 19 февраля, нагромождая снег на крышах.

Жители показали свои заснеженные дома / Фото Polly McAdams, Ashley Lallier, Krisi Marie, Ashlley M Kirk

Власти округа Освего сообщили, что сильные снегопады в центральной части Нью-Йорка привели к обвалу по меньшей мере 26 домов и предприятий из-за веса снега.

А офис Национальной метеорологической службы в Баффало зафиксировал значительное количество снега, больше всего выпало в Палермо – 79,1 дюйма, а в Минетто – 55,8 дюйма.



Жители откапывают дома / Скриншот с видео

Здания не смогли устоять

Среди зданий, которые упали, была "Hud-Son Forest Equipment" в Барневелде. Первые спасатели обнаружили, что здание размером 60 на 120 футов обвалилось.

Повреждения были локализованы на транспортно-приемном здании компании, а остальные объекты остались нетронутыми.



Коммерческое здание в деловом районе Мейплдейл в Барневелде подверглось обвалу / Фото Barneveld Fire Department



Hud-Son Forest Equipment не выдержала снегопада / Фото Barneveld Fire Department

Также на днях на молочной ферме Insight Dairy, LLC в Литл-Фоллз произошел разрушительный обвал крыши, который унес жизни нескольких сельскохозяйственных животных. Разрушительного краха потерпел еще один огромный производственный завод – International Wire в Вильямстауне.

Власти принимают меры

В центре Нью-Йорка бригады Департамента транспорта активно работают над преодолением последствий сильного снегопада. Снегоочистители образуют значительные снежные заносы, создавая "эффект озера", поскольку отодвигают большие стены снега от дорог с помощью плугов и воздуходувок.

Чиновники сообщают о дефиците дорожной соли, что затрудняет уборку снега во многих регионах. Кроме того, значительное накопление снега продолжает создавать опасность для передвижения, даже после того, как дороги были расчищены.