Сильний снігопад тривав 6 днів поспіль, в деяких місцях висота снігового покриву за цей період перевищила 2 метри. У мережі показали наслідки, які принесла за собою стихія. Про це пише 24 Канал з посиланням на NY Post.

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В Нью-Йорку сильний снігопад

Перша сніжна буря 2025 року призвела до багатоденних сильних снігопадів у центральній частині Нью-Йорка. Багато міст у регіоні повідомили про накопичення декількох футів снігу, що спричинило перебої в роботі та проблеми для мешканців.

Департаменти нашого округу співпрацюють з місцевими муніципалітетами, установами та штатом Нью-Йорк, щоб допомогти розчистити дороги та захистити мешканців,

– сказав у заяві голова законодавчого органу округу Освего Джеймс Везерап.

Снігопад з "ефектом озера" почався 14 лютого і не вщухав до 19 лютого, нагромаджуючи сніг на дахах.

Мешканці показали свої засніжені домівки / Фото Polly McAdams, Ashley Lallier, Krisi Marie, Ashlley M Kirk

Влада округу Освего повідомила, що сильні снігопади в центральній частині Нью-Йорка призвели до обвалу щонайменше 26 будинків і підприємств через вагу снігу.

А офіс Національної метеорологічної служби в Баффало зафіксував значну кількість снігу, найбільше випало в Палермо – 79,1 дюйма, а в Мінетто – 55,8 дюйма.



Мешканці відкопують будинки / Скриншот з відео

Будівлі не змогли встояти

Серед будівель, які впали, була "Hud-Son Forest Equipment" у Барневелді. Перші рятувальники виявили, що будівля розміром 60 на 120 футів обвалилася.

Пошкодження було локалізовано на транспортно-приймальній будівлі компанії, а решта об'єктів залишилася недоторканою.



Комерційна будівля в діловому районі Мейплдейл у Барневелді зазнала обвалу / Фото Barneveld Fire Department



Hud-Son Forest Equipment не витримала снігопаду / Фото Barneveld Fire Department

Також днями на молочній фермі Insight Dairy, LLC у Літл-Фоллзі стався руйнівний обвал даху, який забрав життя кількох сільськогосподарських тварин. Руйнівного краху зазнав ще один величезний виробничий завод – International Wire у Вільямстауні.

Влада вживає заходів

У центрі Нью-Йорка бригади Департаменту транспорту активно працюють над подоланням наслідків сильного снігопаду. Снігоочисники утворюють значні снігові замети, створюючи "ефект озера", оскільки відсувають великі стіни снігу від доріг за допомогою плугів та повітродувок.

Урядовці повідомляють про дефіцит дорожньої солі, що ускладнює прибирання снігу в багатьох регіонах. Крім того, значне накопичення снігу продовжує створювати небезпеку для пересування, навіть після того, як дороги були розчищені.