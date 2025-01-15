Беженцев оттуда не "защитят": одна из стран ЕС расширила список безопасных областей Украины

Норвегия пересматривает свою политику в отношении украинских беженцев. В сентябре 2024 года правительство Норвегии признало несколько регионов Украины безопасными для проживания, а в начале 2025 года этот перечень расширили.

Жители этих территорий больше не будут иметь права на коллективную защиту в Норвегии. Об этом сообщил норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), пишет 24 Канал.

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Норвегия расширила перечень безопасных областей в Украине

Согласно решению норвежского UDI, помощь в предоставлении временной защиты теперь больше не будет распространяться на жителей таких областей:

Черкасская,

Черновицкая,

Ивано-Франковская,

Хмельницкая,

Кировоградская,

Киевская (только область, не город),

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Винницкая,

Волынская,

Закарпатская,

Житомирская.

На сайте Директората сообщается, что эти регионы были определены как безопасные из-за их полного контроля украинской властью. В отчете подчеркивается, что влияние России и пророссийских групп на этих территориях остается минимальным.

Что делать украинцам

В Норвегии заявления лиц, которые ищут защиты и проживают в "безопасной" зоне, будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Власти объяснили, что стандарты индивидуальной защиты значительно строже по сравнению со стандартами коллективной защиты.

Комиссия будет оценивать способность украинской власти предоставить защиту человеку. Также оценят, считаются ли определенные регионы Украины безопасными и пригодными для проживания лиц, независимо от их предыдущего проживания на этих территориях.

Изменение касается только тех, кто обратился за защитой с 28 сентября 2024 года и не получил ответа на свое заявление до 13 января. Оно также касается тех, кто обратится за защитой после 13 января 2025 года.

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