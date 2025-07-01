МИД упростил предоставление услуг за рубежом: что изменилось
- МИД Украины автоматизировало подачу документов для нотариальных действий онлайн в 40 дипломатических учреждениях с 1 июля 2025 года.
- Система "е-Консул" позволяет украинцам подавать информацию и документы в электронной форме, без посещения учреждения, с возможностью получения рекомендаций в случае несоответствий.
- Пилотный проект запущен в посольствах и консульствах в 40 странах, включая Австралию, Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Японию, с последующим планом расширения.
В некоторых странах МИД Украины автоматизировал подачу документов за рубежом для совершения нотариальных действий. 1 июля 2025 года такая возможность появилась в 40 дипломатических украинских учреждениях в разных частях мира.
Теперь подать и обработать документы можно онлайн, без походов в дипломатическое учреждение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.
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Подать документы можно будет онлайн
Ранее для того, чтобы совершить нотариальное действие в консульстве, нужно было прийти туда лично, подать документы, написать заявление владельцу, сообщить, какие именно полномочия он собирает передать другому человеку, согласовать с консулом текст доверенности, оплатить консульский сбор, а потом еще ждать печати доверенности консулом.
Теперь же украинцы могут в любое удобное время сделать это онлайн.
С 1 июля украинцы за рубежом получили возможность через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "е-Консул" подавать информацию и документы в электронной форме для совершения нотариальных действий,
– сообщили в министерстве.
Для того, чтобы подать такое заявление, нужно:
- зайти на портал "е-Консул",
- загрузить образ необходимой доверенности или нотариального заявления,
- загрузить необходимые документы.
Консулы обработают информацию без вашего присутствия, и, если все в порядке, то впоследствии останется только оплатить консульский сбор и забрать готовый документ.
Если же будут замечены какие-то несоответствия, вам пришлют сообщение с конкретными рекомендациями, как их можно устранить.
В каких странах документы можно подать онлайн с 1 июля
Пилотный проект по подаче документов онлайн для совершения нотариальных действий заработал в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе , Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.
После того, как эксперты оценят результаты пилотного этапа, услугу расширят на другие дипломатические и консульские учреждения.
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