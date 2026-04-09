В польском аэропорту вводят новое правило: повлияет ли оно на украинцев

Один популярный аэропорт в Польше принял решение о ночной работе аэропорта, и отныне он перейдет на другой график. Новое правило "core night" изменит время, когда самолеты смогут вылетать.

В аэропорту Познань-Лавица объявили о введении нового правила, регулирующего работу в ночное время. Новые нормы начнут действовать уже 25 октября 2026 года, пишет InPoland.

Что известно о новых ограничениях в аэропорту Познань-Лавица?

Сейчас в аэропорту уже действуют определенные ограничения на полеты с 22:00 до 06:00 – но они связаны лишь с возможностью перевозчиков расширять сеть маршрутов. Зато новые правила помогут предоставить больше гибкости перевозчикам в вечернее и утреннее время.

А вот ночь станет периодом полного запрета на планирование регулярных рейсов. Впрочем, одновременно это не будет означать, что аэропорт не будет работать вообще. Исключения могут сделать для спасательных, военных, задержанных или гуманитарных рейсов, которые просто нельзя выполнить в другое время.

В администрации аэропорта уже сообщили, что запрет на полеты ночью ввели для того, чтобы улучшить качество жизни людей, живущих неподалеку от аэропорта. К слову, такие ограничения – не редкость, и они уже давно существуют во многих европейских аэропортах и считаются вполне стандартной практикой.

В то же время представитель аэропорта в Познани также заявил, что проблем с топливом, которые наблюдаются на многих европейских аэродромах, в Польше пока нет, пишет Polskie Radio.

