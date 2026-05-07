Новые правила для украинцев в Польше: кто сможет получить карту побыта на 3 года

В Польше ввели новую процедуру для граждан Украины, которая позволяет получить вид на жительство сроком до трех лет.

Как сообщает RMF FM цитируя Управление по делам иностранцев Польши, подать заявку теперь можно онлайн через специальный электронный портал Модуля управления делами.

Смотрите также В Польше стремительно дорожает аренда квартир: сколько теперь платят в крупных городах

Что известно о процедуре?

Новая процедура касается украинцев, которые:

находятся в Польше на основании временной защиты,

имеют статус UKR не менее 365 дней без перерыва.

Также важно, чтобы этот статус оставался действующим на определенные законом даты, в частности на момент подачи заявления.

Что дает карта быта CUKR?

После оформления специальной карты быта CUKR украинец получает разрешение на временное проживание сроком на 3 года. Это означает более стабильный правовой статус в стране и переход от системы временной защиты к стандартному механизму легального пребывания. Владельцы такой карты смогут:

официально работать без дополнительных разрешений,

открывать и вести бизнес на тех же условиях, что и граждане Польши,

путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180-дневного периода,

использовать этот период проживания для дальнейшего получения долгосрочного резидентства ЕС.



Украинцы в Польше смогут получить вид на жительство на 3 года / Фото Unsplash

Как подать документы?

Заявление о выдаче вида на жительство CUKR можно подать с 4 мая 2026 года до 4 марта 2027 года только в электронной форме через специальный портал MOS. Для этого не надо бронировать дату подачи заявления или стоять в очередях. Стоимость процедуры составляет 340 злотых за рассмотрение заявления и еще 100 злотых за изготовление самой карты.

Чтобы подать заявление на вид на жительство CUKR, украинцам нужно:

Зарегистрировать новый аккаунт в системе MOS и войти через login.gov.pl. После этого следует заполнить онлайн-заявление, добавить цифровое фото, подтверждение оплат и подписать документы электронной подписью или через доверенный профиль. После отправки заявления система позволит загрузить документы в форматах PDF и XML, а также получить официальное подтверждение подачи (UPO). О принятии заявления заявителя дополнительно сообщает воевода.

Вместе с новыми возможностями меняются и условия социальной поддержки. После получения карты быта CUKR человек автоматически теряет статус временной защиты, а вместе с ним - часть связанных льгот. В частности, больше не будет действовать право на:

бесплатное проживание в центрах коллективного размещения,

бесплатное питание в рамках системы временной защиты.

В то же время новый статус открывает долгосрочные перспективы для легального проживания в Польше и дальнейшего оформления других типов разрешений.

Кто из украинцев не сможет получить CUKR?

Ранее мы писали, что карту CUKR не могут получить те, кто внесен в список нежелательных иностранцев в Польше или имеет записи в Шенгенской информационной системе об отказе во въезде или пребывании.