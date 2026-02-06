Ибица предупреждает туристов о новых правилах: они начнут действовать уже летом

Популярный курорт, который ежегодно выбирают для себя тысячи туристов, в этом году планирует ввести новые правила, чтобы бороться с чрезмерным наплывом путешественников.

Чрезмерный туризм – это проблема, с которой пришлось столкнуться почти всем регионам Испании, и на Балеарских островах она самая острая. Поэтому популярная Ибица объявила об ограничении дорожного движения, сообщает Express.

Какие новые правила вводят на Ибице?

Совет Ибицы в этом году предложил установить на лето максимальное количество транспортных средств, что могут быть на дорогах Балеарских островов. И оно будет составлять 18 918.

Эти правила в конце концов планируют ввести на всех четырех островах архипелага, а после того, как правила сначала вступят в силу на Ибице и Ферментере, они станут общим законом.

Эти новые правила – часть большего пятилетнего плана, направленного на сокращение дорожного движения. В конце концов это должно облегчить путешествия и для жителей, и для туристов в течение наиболее нагруженных месяцев сезона, пишет Euronews. Эти меры ещё должен одобрить парламент Балеарских островов, но планируется, что они будут действовать с 1 июня по 15 сентября.

Только в 2024 году Ибица приняла 3,27 миллиона туристов – а это означает, что на каждого местного жителя приходилось 20 путешественников.

Что еще нужно знать туристам?