Европейский Союз вводит новую систему въезда и выезда (EES), которая будет касаться и граждан Украины. Ее запуск запланирован на 12 октября 2025 года.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию посольства Украины в Польше, новые правила пересечения границы отменят штампы в паспорте. Теперь они останутся только в истории.

Что изменится при пересечении границ ЕС?

Посольство сообщило, что Система въезда/выезда (EES) – это автоматизированная база данных, предназначена для отслеживания передвижения граждан третьих стран через внешние границы Европейского Союза.

Эта система тесно связана с принципом безвизового режима, контролируя продолжительность пребывания, которая ограничена 90 днями в течение любого 180-дневного периода.

Ранее пограничники смотрели в паспорт, считали дни и иногда можно было запутаться. Теперь EES будет считать дни сама, автоматически и безошибочно. То есть сама структура контроля становится более строгой,

– отметили в посольстве.

Заметили, что от штамповки паспортов откажутся. Теперь путешественники должны рассчитывать на полностью цифровую регистрацию, все данные которой надежно будут храниться в электронной базе данных.

Данные, которые будет собирать система:

фото лица;

отпечатки четырех пальцев (с 12 лет);

данные загранпаспорта;

дата и место выезда и въезда в ЕС;

случаи отказа во въезде.

Посольство подтвердило, что предоставление биометрических данных является обязательным, заявив, что любые попытки обойти это требование могут стать юридическим основанием для отказа во въезде в ЕС.

Внедрение системы направлено на достижение 3 основных целей:

обеспечение эффективного соблюдения правил пребывания в Европе, предотвращение использования поддельных документов, усиление безопасности в Шенгенской зоне.

Но это не единственные нововведения, которые ждут путешественников. В частности, в конце 2026 года Еврокомиссия планирует ввести систему ETIAS. Вместе с ней появится плата за въезд в ЕС.