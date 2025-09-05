Європейський Союз запроваджує нову систему в'їзду та виїзду (EES), яка стосуватиметься і громадян України. Її запуск запланований на 12 жовтня 2025 року.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на інформацію посольства України в Польщі, нові правила перетину кордону скасують штампи в паспорті. Тепер вони залишаться лише в історії.

Що зміниться при перетині кордонів ЄС?

Посольство повідомило, що Система в'їзду/виїзду (EES) – це автоматизована база даних, призначена для відстеження пересування громадян третіх країн через зовнішні кордони Європейського Союзу.

Ця система тісно пов'язана з принципом безвізового режиму, контролюючи тривалість перебування, яка обмежена 90 днями протягом будь-якого 180-денного періоду.

Раніше прикордонники дивились в паспорт, рахували дні та інколи можна було заплутатись. Тепер EES рахуватиме дні сама, автоматично і безпомилково. Тобто сама структура контролю стає суворішою,

– зазначили в посольстві.

Зауважили, що від штампування паспортів відмовляться. Тепер мандрівники повинні розраховувати на повністю цифрову реєстрацію, всі дані якої надійно зберігатимуться в електронній базі даних.

Дані, які буде збирати система:

фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (з 12 років);

дані закордонного паспорта;

дата та місце виїзду та в'їзду до ЄС;

випадки відмови у в'їзді.

Нові правила в'їзду в ЄС:



Посольство підтвердило, що надання біометричних даних є обов'язковим, заявивши, що будь-які спроби обійти цю вимогу можуть стати юридичною підставою для відмови у в'їзді до ЄС.

Впровадження системи спрямовано на досягнення 3 основних цілей:

забезпечення ефективного дотримання правил перебування в Європі, запобігання використанню підроблених документів, посилення безпеки в Шенгенській зоні.

Але це не єдині нововведення, які чекають на мандрівників. Зокрема, наприкінці 2026 року Єврокомісія планує запровадити систему ETIAS. Разом з нею з'явиться плата за в'їзд в ЄС.