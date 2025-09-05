Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Ера колекціонування штампів у паспорті – все: ЄС змінює правила в'їзду
5 вересня, 15:55
2

Ера колекціонування штампів у паспорті – все: ЄС змінює правила в'їзду

Марта Касіянчук
Основні тези
  • ЄС запроваджує автоматизовану систему в'їзду/виїзду (EES) з 12 жовтня 2025 року, яка скасовує штампування паспортів і відстежуватиме пересування через зовнішні кордони.
  • Забезпечення безвізового контролю та цифрової реєстрації даних мандрівників є обов'язковим для в'їзду до ЄС. Спроби обійти цю вимогу – підстава для відмови у в'їзді.

Європейський Союз запроваджує нову систему в'їзду та виїзду (EES), яка стосуватиметься і громадян України. Її запуск запланований на 12 жовтня 2025 року.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на інформацію посольства України в Польщі, нові правила перетину кордону скасують штампи в паспорті. Тепер вони залишаться лише в історії.

Читайте також Що не можна перевозити через кордон: повний список заборонених продуктів і речей

Що зміниться при перетині кордонів ЄС?

Посольство повідомило, що Система в'їзду/виїзду (EES) – це автоматизована база даних, призначена для відстеження пересування громадян третіх країн через зовнішні кордони Європейського Союзу. 

Ця система тісно пов'язана з принципом безвізового режиму, контролюючи тривалість перебування, яка обмежена 90 днями протягом будь-якого 180-денного періоду.

Раніше прикордонники дивились в паспорт, рахували дні та інколи можна було заплутатись. Тепер EES рахуватиме дні сама, автоматично і безпомилково. Тобто сама структура контролю стає суворішою, 
– зазначили в посольстві.

Зауважили, що від штампування паспортів відмовляться. Тепер мандрівники повинні розраховувати на повністю цифрову реєстрацію, всі дані якої надійно зберігатимуться в електронній базі даних.

Дані, які буде збирати система:

  • фото обличчя;
  • відбитки чотирьох пальців (з 12 років);
  • дані закордонного паспорта;
  • дата та місце виїзду та в'їзду до ЄС;
  • випадки відмови у в'їзді.

Нові правила в'їзду в ЄС: дивіться відео


Посольство підтвердило, що надання біометричних даних є обов'язковим, заявивши, що будь-які спроби обійти цю вимогу можуть стати юридичною підставою для відмови у в'їзді до ЄС.

Впровадження системи спрямовано на досягнення 3 основних цілей: 

  1. забезпечення ефективного дотримання правил перебування в Європі,
  2. запобігання використанню підроблених документів,
  3. посилення безпеки в Шенгенській зоні.

Але це не єдині нововведення, які чекають на мандрівників. Зокрема, наприкінці 2026 року Єврокомісія планує запровадити систему ETIAS. Разом з нею з'явиться плата за в'їзд в ЄС.