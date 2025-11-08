В Польше вводят новые правила записи к врачу: что важно знать украинцам

В Польше с 1 января 2026 года введут единый централизованный реестр для записи на медицинские услуги. Он заменит отдельные реестры в каждом заведении, которые есть сейчас.

Нововведения призваны облегчить доступ к специалистам и сэкономить время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.

Как будет работать новая система?

В первый этап система будет охватывать кардиологию и профилактику рака молочной железы и шейки матки, а до 31 декабря 2029 – все амбулаторные специализированные медицинские услуги, сообщает Termedia.

Пациенты смогут записываться на прием через электронный кабинет пациента (IKP) или непосредственно в медицинском учреждении – лично, по телефону или по электронной почте. В то же время будет возможность выбрать удобное время, место приема и врача.

Система будет предлагать время на основе порядка регистрации, медицинской категории пациента (например, право пользоваться услугами без очереди) и выбранных критериев. Пациент сможет самостоятельно переносить визит или отменять его.

