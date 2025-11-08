В Польше вводят новые правила записи к врачу: что важно знать украинцам
- С 1 января 2026 года в Польше введут единый централизованный реестр для записи на медицинские услуги.
- Пациенты смогут записываться на прием через электронный кабинет пациента или непосредственно в медицинском учреждении, выбирая удобное время, место и врача.
В Польше с 1 января 2026 года введут единый централизованный реестр для записи на медицинские услуги. Он заменит отдельные реестры в каждом заведении, которые есть сейчас.
Нововведения призваны облегчить доступ к специалистам и сэкономить время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.
Читайте также В Польше резко подорожают сладости: в чем причина
Как будет работать новая система?
В первый этап система будет охватывать кардиологию и профилактику рака молочной железы и шейки матки, а до 31 декабря 2029 – все амбулаторные специализированные медицинские услуги, сообщает Termedia.
Пациенты смогут записываться на прием через электронный кабинет пациента (IKP) или непосредственно в медицинском учреждении – лично, по телефону или по электронной почте. В то же время будет возможность выбрать удобное время, место приема и врача.
Система будет предлагать время на основе порядка регистрации, медицинской категории пациента (например, право пользоваться услугами без очереди) и выбранных критериев. Пациент сможет самостоятельно переносить визит или отменять его.
Жизнь в Польше: что стоит знать?
Управление по делам иностранцев сообщило, в каких регионах Польши самые длинные очереди на карту побыту. В 2023 – 2025 годах больше всего заявлений подали в Мазовецком (396 000), Великопольском (182 000) и Нижнесилезском (165 000) воеводствах.
Стоимость аренды жилья в столице Польши одна из самых дорогих в Европе. Сейчас средняя цена аренды в Варшаве составляет 75 злотых за квадратный метр.