У Польщі вводять нові правила запису до лікаря: що важливо знати українцям

У Польщі від 1 січня 2026 року запровадять єдиний централізований реєстр для запису на медичні послуги. Він замінить окремі реєстри в кожному закладі, які є зараз.

Нововведення покликані полегшити доступ до спеціалістів та зекономити час. Про це пише 24 Канал з посиланням на inpoland.net.pl.

Як працюватиме нова система?

В перший етап система охоплюватиме кардіологію та профілактику раку молочної залози й шийки матки, а до 31 грудня 2029 року – усі амбулаторні спеціалізовані медичні послуги, повідомляє Termedia.

Пацієнти зможуть записуватися на прийом через електронний кабінет пацієнта (IKP) або безпосередньо у медичному закладі – особисто, телефоном чи електронною поштою. Водночас буде можливість обрати зручний час, місце прийому і лікаря.

Система пропонуватиме час на основі порядку реєстрації, медичної категорії пацієнта (наприклад, право користуватися послугами без черги) та обраних критеріїв. Пацієнт зможе самостійно переносити візит або скасовувати його.

