Где-то документы рассматривают за несколько месяцев, а в других – ожидания затягивается на годы. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на данные Управления по делам иностранцев.
Смотрите также Как снять наличные за рубежом в "Приватбанке" и Monobank: лимиты и комиссии
В каких воеводствах наибольшая загруженность?
За последние три года Мазовецкое воеводское управление (Варшава) приняло почти 400 000 заявлений на разрешения на проживание, тогда как в Свентокшиском воеводстве поступило лишь 17 000.
Представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк отмечает, что разница является "разительной" и отражает то, какие регионы являются наиболее привлекательными для трудовых мигрантов. Наибольшее количество заявлений подается в регионах с крупными городами и высоким спросом на рабочую силу.
В 2023 – 2025 годах больше всего заявлений на карту побыту подано в:
- Мазовецком (396 000),
- Великопольском (182 000),
- Нижнесилезском воеводстве (165 000).
Зато количество заявлений значительно ниже в:
- Свентокшиском,
- Опольском,
- Подкарпатском воеводствах.
В каких регионах Польши самые длинные очереди на карту побыту / Фото Unsplash
Сколько времени придется ждать?
Большое количество заявлений влияет и на скорость рассмотрения документов. Кратчайшее среднее время ожидания решения зафиксировано в:
- Малопольском воеводстве – 172 дня,
- Варминско-Мазурском – 201 день,
- Люблинском – 223 дня.
Дольше всего иностранцы ждут ответа в:
- Силезском (640 дней),
- Опольском (623 дня),
- Поморском (537 дней) воеводствах.
По данным издания 26pietro.pl, количество заявлений постоянно росло:
- в 2019 году – 250 000,
- в 2021 – 393 000,
- а в 2023 году – уже 609 000.
Только в прошлом году впервые за несколько лет зафиксировано небольшое снижение. Причиной увеличения потока заявлений является пандемия и полномасштабная война в Украине.
В Польше мошенники массово "продают" карты побыту CUKR
- В Польше мошенники предлагают украинцам платные услуги по оформлению карт побыту CUKR, хотя официальная процедура бесплатная.
- Подать заявку на карту CUKR можно будет только онлайн, а официальные сборы составляют 340 злотых за подачу заявления и 100 злотых за изготовление карты.