Где-то документы рассматривают за несколько месяцев, а в других – ожидания затягивается на годы. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на данные Управления по делам иностранцев.

В каких воеводствах наибольшая загруженность?

За последние три года Мазовецкое воеводское управление (Варшава) приняло почти 400 000 заявлений на разрешения на проживание, тогда как в Свентокшиском воеводстве поступило лишь 17 000.

Представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк отмечает, что разница является "разительной" и отражает то, какие регионы являются наиболее привлекательными для трудовых мигрантов. Наибольшее количество заявлений подается в регионах с крупными городами и высоким спросом на рабочую силу.

В 2023 – 2025 годах больше всего заявлений на карту побыту подано в:

Мазовецком (396 000),

Великопольском (182 000),

Нижнесилезском воеводстве (165 000).

Зато количество заявлений значительно ниже в:

Свентокшиском,

Опольском,

Подкарпатском воеводствах.



В каких регионах Польши самые длинные очереди на карту побыту / Фото Unsplash

Сколько времени придется ждать?

Большое количество заявлений влияет и на скорость рассмотрения документов. Кратчайшее среднее время ожидания решения зафиксировано в:

Малопольском воеводстве – 172 дня,

Варминско-Мазурском – 201 день,

Люблинском – 223 дня.

Дольше всего иностранцы ждут ответа в:

Силезском (640 дней),

Опольском (623 дня),

Поморском (537 дней) воеводствах.

По данным издания 26pietro.pl, количество заявлений постоянно росло:

в 2019 году – 250 000,

в 2021 – 393 000,

а в 2023 году – уже 609 000.

Только в прошлом году впервые за несколько лет зафиксировано небольшое снижение. Причиной увеличения потока заявлений является пандемия и полномасштабная война в Украине.

