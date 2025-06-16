Правила въезда в Швейцарию для украинцев: нужна ли виза
- Граждане Украины с биометрическими паспортами могут въезжать в Швейцарию без визы. Но, если поездка краткосрочная.
- Для въезда нужны и некоторые другие документы, например, медицинское страхование.
Швейцария – волшебная страна, которую мечтает посетить, пожалуй, каждый турист. Однако, когда иностранцы готовятся к путешествию должны тщательно учесть мелкие, но важные детали.
Говорится и о документах, необходимых для пересечения границы Швейцарии. И большинство интересует вопрос: нужна ли виза? Ответ на него дает 24 Канал.
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Нужна ли виза для въезда в Швейцарию
Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, могут въезжать в Швейцарию без визы. В рамках безвизового режима им разрешено находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Для тех, кто намерен остаться в стране на более долгий срок, необходимо подать заявление на получение вида на жительство или получить альтернативный правовой статус.
Внимание: если вы находитесь в Швейцарии из-за войны в Украине, то можете подать заявку на временную защиту. ЕС продлил действие этой программы для украинцев до марта 2026 года.
Для поездки в Швейцарию, надо иметь следующие документы:
- биометрический загранпаспорт (срок действия которого должен быть не менее 3 месяцев после запланированной даты выезда);
- полис медицинского страхования (с покрытием на сумму не менее 30 000 евро);
- подтверждение наличия достаточных средств для путешествия;
- Зеленая карта – обязательное автострахование для выезда за границу.