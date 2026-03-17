Вот сколько денег можно оставить себе, если нашли кошелек в Польше

Найти чужой кошелек, или же просто потерянные деньги на улице – это невероятная удача, но для многих еще и моральная дилемма. Впрочем, в Польше она регулируется законом.

Оставить себе или отдать – вот в чем вопрос для многих людей, что находят деньги на улице. Если нашли их в Польше, руководствоваться нужно поправкой к Закону о находках, которую недавно подписал президент страны, пишет InPoland.

Нужно ли возвращать деньги, найденные на улице?

Новые правила в Польше утверждают, что ответственным за установление владельца вещи является староста, управляющий бюро находок в конкретном районе. Но поправка существенно увеличивает лимит на найденные деньги.

Оказывается, человек обязан принести деньги в бюро находок только в случае, если их количество превышает определенную сумму. Ранее этот лимит составлял 100 злотых, пишет trojmiasto.pl, но пока его подняли до 5% от минимальной заработной платы, то есть до 240,30 злотых.

Это означает, что если на улице вы нашли меньше, чем 240 злотых, сообщать о находке необязательно.

Подобные правила введены и по стоимости любых других найденных вещей – если она превышает определенный лимит, глава района обязан разместить сообщение о находке на доске объявлений и в информационном бюллетене.

Но по документам, которые содержат персональные данные, действуют специальные правила. Если владельца невозможно отыскать, документы передаются руководителю района для расследования. В случае, если и эти усилия окажутся напрасными, документы уничтожают для защиты конфиденциальности.

Изменения должны упростить многие процедуры и повысить безопасность, а также адаптировать правила, что уже существуют, к современным экономическим и технологическим реалиям. Поправка вступит в силу уже в ближайшее время.

