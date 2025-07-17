45 тысяч долларов в год: украинка рассказала об обучении в американском университете

Многие выбирают обучение за рубежом из-за практики языка, качества образования и полезных знакомств, которые можно получить во время получения степени. И украинка поделилась своим опытом обучения в университете США.

Университеты США считаются одними из самых дорогих – и украинка Мария, обучающаяся в Америке, рассказала, что за год университета платит 45 тысяч долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на mariiahapii.

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Обучение в университете США

Блогер Мария уже закончила свой первый год обучения в США и решила поделиться своими впечатлениями от него. Прежде всего она убеждена, что преподаватели действительно заинтересованы в том, чтобы поделиться знаниями – и часто даже после занятий уделяют время, чтобы объяснить материал.

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Если ты действительно имеешь желание учиться, тогда у тебя все получится, потому что универ предлагает много различных ресурсов, организаций и сообществ, которые совершенно бесплатно помогут с обучением,

– поделилась девушка.

Отдельным преимуществом она выделила то, что во время учебного года университет дает студентам доступ к спортзалу, бассейну, а также предлагает уроки йоги и пилатеса – и за все это не нужно дополнительно платить.

Всего за один год обучения украинке удалось встретить много людей и построила новые связи. Она убеждена, что сознательным людям в Америке не будет сложно учиться. Главное – знать, какие ваши цели.

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