Університети США вважаються одними з найдорожчих – і українка Марія, що навчається в Америці, розповіла, що за рік університету платить 45 тисяч доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на mariiahapii.

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Навчання в університеті США

Блогерка Марія вже закінчила свій перший рік навчання у США та вирішила поділитися своїми враженнями від нього. Перш за все вона переконана, що викладачі дійсно зацікавлені у тому, аби поділитися знаннями – і часто навіть після занять приділяють час, аби пояснити матеріал.

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Якщо ти справді маєш бажання вчитися, тоді у тебе все вийде, тому що універ пропонує багато різних ресурсів, організацій та спільнот, які абсолютно безкоштовно допоможуть з навчанням,

– поділилася дівчина.

Окремою перевагою вона виділила те, що під час навчального року університет дає студентам доступ до спортзалу, басейну, а також пропонує уроки йоги та пілатесу – і за все це не потрібно додатково платити.

Всього за один рік навчання українці вдалося зустріти багато людей та побудувала нові зв'язки. Вона переконана, що свідомим людям в Америці не буде складно навчатися. Головне – знати, які ваші цілі.

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