Правительство уже вмешалось: из-за коллапса на границе с Польшей автобусы стоят в очередях по 12 часов

На пункте пропуска "Шегини – Медика" образовались огромные очереди, а автобусы простаивают на границе по 12 часов. Из-за этого коллапса вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба встретился с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком.

Об встрече с польским министром инфраструктуры сообщил Алексей Кулеба в четверг, 25 июня. Польская сторона уже пообещала свести к минимуму влияние ремонтных работ на пунктах пропуска.

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Что известно об очередях на польской границе?

На пункте пропуска "Шегини – Медика" образовались очень большие пробки из автомобилей и автобусов. Причиной задержек стало начало ремонта дороги на полосе для автобусов на польской стороне. Впрочем, задержали на границе не только автобусы, но и легковые автомобили.

Многие пассажиры международных автобусов не выдерживали, бросали вещи и переходили границу пешком. Также вместе со взрослыми в очередях и на пешеходном переходе находятся маленькие дети.

В Польше уже пообещали минимизировать влияние ремонта на пропускную способность "Шенины – Медика".

Кулеба назвал эти договоренности "важным шагом" со стороны Польши, а также подчеркнул, что ситуацию на украинско-польской границе необходимо постоянно контролировать, особенно летом.

Министры обсудили также функционирование системы SENT для грузовых перевозок по территории Польши и затронули вопрос о Соглашении о либерализации грузовых перевозок, развитии железнодорожного сообщения и координации позиций по финансированию через механизм CEF.

Почему могут не пропустить через польскую границу?

Украинцам, желающим попасть в Польшу, нужно не только простоять в очереди, но и убедиться, что они взяли с собой необходимые документы и достаточное количество денег. Вот какие документы нужно иметь при себе:

загранпаспорт;

медицинская страховка;

в некоторых случаях документально подтвержденная цель поездки.

Кроме того, для поездки в Польшу необходимо доказать, что у вас есть достаточное количество денег на поездку и возвращение домой. В настоящее время это 300 злотых для коротких поездок и по 75 злотых на каждый день для более длительных.