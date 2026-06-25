Про зустріч з польським міністром інфраструктури повідомив Олексій Кулеба у четвер, 25 червня. Польська сторона вже пообіцяла мінімізувати вплив ремонтних робіт на пунктах пропуску.

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Що відомо про черги на польському кордоні?

На пункті пропуску "Шегині – Медика" утворилися дуже великі затори з автівок та автобусів. А причиною затримок став початок ремонту дороги на смузі для автобусів на польському боці. Втім, затримали на кордоні не тільки автобуси, але й легкові автівки.

Чимало пасажирів міжнародних автобусів не витримували, кидали речі й переходили кордон пішки. Такоож з дорослими у чергах та на пішохідному переході перебувають маленькі діти.

У Польщі вже пообіцяли мінімізувати вплив ремонту на пропускну спроможність "Шенині – Медика".

Кулеба назвав ці домовленості "важливим кроком" з боку Польщі, а також наголосив, що ситуацію на українсько-польському кордоні потрібно постійно контролювати, особливо влітку.

Міністри обговорили й функціонування системи SENT для вантажних перевезень територією Польщі та порушили питання Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, розвитку залізничного сполучення та координації позицій щодо фінансування через механізм CEF.

Чому можуть не пропустити через польський кордон?

Українцям, що хочуть потрапити до Польщі, потрібно не лише відстояти у черзі, але й переконатися, що вони взяли потрібні документи та достатню кількість грошей. Ось які папери потрібно мати з собою:

закордонний паспорт;

медична страховка;

в деяких випадках документально підтверджена мета поїздки.

Окрім того, для подорожі до Польщі потрібно довести, що ви маєте достатню кількість грошей на поїздку і повернення додому. Наразі це 300 злотих для коротких поїздок і по 75 злотих на кожен день для довших.