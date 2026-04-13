Назвали точную дату: когда украинцы в Польше смогут подать заявление на карту CUKR
- С 27 апреля 2026 года в Польше запустят электронный портал MOS для подачи заявлений на проживание, а с 4 мая 2026 года украинцы смогут подавать заявления на карту CUKR.
- Украинцы со статусом PESEL UKR должны подавать заявления на карту CUKR через систему MOS, а до 26 апреля 2026 года рекомендуется подавать документы в бумажной форме, во избежание проблем со своевременной подачей.
В Польше официально определили даты запуска новой системы подачи документов для иностранцев, в том числе и для украинцев. Уже с 27 апреля 2026 года начнет работать электронный портал MOS, через который будет осуществляться подача заявлений на различные виды разрешений на проживание.
Как сообщил министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский, с этой даты все заявления на временное проживание будут приниматься исключительно онлайн, передает издание In Poland.
Когда украинцы в Польше смогут подать заявление на карту CUKR?
В то же время подача заявлений на специальную карту пребывания для украинцев – карта CUKR – стартует чуть позже, с 4 мая 2026 года. Говорится о документе с пометкой "Poprzednio posiadacz ochrony czasowej" (ранее имел временную защиту).
Подать заявление смогут граждане Украины, которые имеют статус PESEL UKR, и сделать это можно будет только в электронном формате через систему MOS. В Управлении по делам иностранцев Польши призывают не медлить тех, у кого срок легального пребывания заканчивается в конце апреля. Таким лицам рекомендуют подать документы в бумажной форме еще до запуска новой системы – не позднее 26 апреля 2026 года.
Важно: учитывается дата получения документов воеводским управлением, а не дата их отправки по почте. Если заявление поступит после этой даты, его могут не рассмотреть. Именно поэтому эксперты советуют заранее подготовить все документы и определиться со способом подачи.
Как отмечает издание "Наш выбор", запуск MOS должен упростить процедуры для иностранцев и перевести их в полностью цифровой формат. Для украинцев это означает новый этап в легализации пребывания в Польше после завершения временной защиты.
Что изменилось с 1 апреля для украинцев в Польше?
- С 2026 года для украинцев в Польше начал действовать новый этап легализации пребывания. Если раньше основным документом был статус PESEL UKR, который предоставлял временную защиту, то теперь постепенно внедряется другой механизм – получения специального вида на жительство, известного как карта CUKR.
- Этот документ позволяет легально находиться в Польше до трех лет и фактически становится следующим шагом после временной защиты. Важно, что CUKR – это уже не просто статус, а полноценный вид на жительство, который открывает больше возможностей для стабильной жизни, работы и планирования будущего в стране.