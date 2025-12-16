Укр Рус
16 декабря, 23:37
Какие документы нужны для оформления загранпаспорта: полный перечень

Алена Гогунская
В Украине продолжают оформлять загранпаспорта для взрослых и детей. Чтобы подать заявление без задержек и повторных визитов, стоит заранее подготовить полный пакет документов.

24 Канал со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины расскажет, что именно нужно для оформления биометрического загранпаспорта.

Какие документы нужны взрослым?

Для оформления загранпаспорта граждане Украины необходимо подать:

  • Паспорт гражданина Украины (ID-карта или паспорт-книжечка);
  • Идентификационный код (РНОКПП);
  • Предыдущий загранпаспорт (если он есть);
  • Квитанцию об уплате административного сбора или документ о льготе;
  • Заявление-анкету, которая заполняется непосредственно в подразделении ГМС или ЦНАПе.

Фотографирование, снятие отпечатков пальцев и цифровая подпись осуществляются на месте.

Какие документы нужны для детей?

Для оформления загранпаспорта ребенку нужны:

  • Свидетельство о рождении;
  • Паспорт одного из родителей или законного представителя;
  • Идентификационный код ребенка (при наличии);
  • Документ, подтверждающий гражданство Украины (для детей, рожденных за границей);
  • Предыдущий загранпаспорт ребенка (если был).

Дети старше 12 лет проходят сканирование отпечатков пальцев, а с 14 лет – ставят собственную подпись.

Какие сроки изготовления?

Как говорится на сайте сервиса Действие:

  • Стандартное оформление – до 20 рабочих дней;
  • Срочное оформление – до 7 рабочих дней.

В период военного положения сроки могут меняться в зависимости от загруженности подразделений.


Какие документы нужны для оформления загранпаспорта / Фото Unsplash

Без каких документов вас не пустят на авто за границу?

Ранее мы писали, что для путешествия за границу на авто необходимы:

  • загранпаспорт,
  • водительское удостоверение,
  • техпаспорт,
  • доверенность (если не владелец),
  • "Зеленая карта",
  • документ о техническом состоянии авто.

В ЕС выросли штрафы за отсутствие "Зеленой карты", которые могут достигать значительных сумм, а также возможно задержание или конфискация авто.