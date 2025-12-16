Укр Рус
Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта: повний перелік

Альона Гогунська
Основні тези
  • Для оформлення закордонного паспорта дорослим потрібні ID-картка або паспорт-книжечка, ідентифікаційний код, квитанція про сплату та заява-анкета.
  • Для дітей необхідні свідоцтво про народження, паспорт одного з батьків, ідентифікаційний код дитини та документ, що підтверджує громадянство України.

В Україні продовжують оформлювати закордонні паспорти для дорослих і дітей. Щоб подати заяву без затримок і повторних візитів, варто заздалегідь підготувати повний пакет документів.

24 Канал з посиланням на Державну міграційну службу України розкаже, що саме потрібно для оформлення біометричного закордонного паспорта.

Які документи потрібні дорослим?

Для оформлення закордонного паспорта громадяни України необхідно подати: 

  • Паспорт громадянина України (ID-картка або паспорт-книжечка);
  • Ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • Попередній закордонний паспорт (якщо він є);
  • Квитанцію про сплату адміністративного збору або документ про пільгу;
  • Заяву-анкету, яка заповнюється безпосередньо у підрозділі ДМС або ЦНАПі. 

Фотографування, зняття відбитків пальців та цифровий підпис здійснюються на місці. 

Які документи потрібні для дітей?

Для оформлення закордонного паспорта дитині потрібні: 

  • Свідоцтво про народження;
  • Паспорт одного з батьків або законного представника;
  • Ідентифікаційний код дитини (за наявності);
  • Документ, що підтверджує громадянство України (для дітей, народжених за кордоном);
  • Попередній закордонний паспорт дитини (якщо був). 

Діти старше 12 років проходять сканування відбитків пальців, а з 14 років – ставлять власний підпис. 

Які строки виготовлення?

Як мовиться на сайті сервісу Дія:

  • Стандартне оформлення – до 20 робочих днів;
  • Термінове оформлення – до 7 робочих днів. 

У період воєнного стану строки можуть змінюватися залежно від завантаженості підрозділів. 


Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта / Фото Unsplash

Без яких документів вас не пустять на авто за кордон?

Раніше ми писали, що для подорожі за кордон на авто необхідні

  • закордонний паспорт,
  • водійське посвідчення,
  • техпаспорт,
  • довіреність (якщо не власник),
  • "Зелена карта",
  • документ про технічний стан авто. 

В ЄС зросли штрафи за відсутність "Зеленої карти", які можуть досягати значних сум, а також можливе затримання або конфіскація авто.