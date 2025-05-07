Где украинцы могут оформить загранпаспорт за пределами Украины

В 2025 году граждане Украины имеют возможность подать заявление на получение загранпаспорта, находясь за рубежом. Эта услуга доступна в большинстве стран мира.

Украинцы, которые стремятся получить свои документы за пределами родины, могут обратиться в Центры ГП "Документ" или соответствующие дипучреждения. Как сейчас оформляют загранпаспорта в других странах, рассказывает 24 Канал.

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Где за рубежом можно получить загранпаспорт

Находясь за границей, украинцы могут оформить загранпаспорт двумя способами:

Через дипломатическое учреждение Украины.

Через центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Варшаве, Кракове, Гданьске, Вроцлаве, Праге, Братиславе, Берлине, Кельне, Мюнхене, Валенсии, Мадриде, Барселоне, Милане и Стамбуле.

Процесс оформления документа регламентирован и не должен превышать 3 месяца.

Документы, поданные в Посольство или консульство, хранятся до 1 года. Если заявители не забирают свои заграничные документы в течение этого срока, документы уничтожаются.

Кроме того, Государственное предприятие "Документ" хранит оформленные паспорта в течение 3 месяцев до принятия дальнейших решений.

А о цены оформления загранпаспортов 24 Канал писал ранее – с 1 января 2025 года прайс вырос.