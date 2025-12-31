20 самых опасных городов Европы: туда точно не стоит ехать
- Марсель во Франции признан наиболее опасным городом Европы из-за высокого уровня преступности, особенно насилия, связанного с наркотиками.
- В список самых опасных городов Европы также вошел украинский город Одесса с индексом преступности 55,2.
Перед тем как планировать путешествие за границу, следует оценить уровень преступности там, чтобы убедиться, что поездка будет безопасной.
Оказывается, пять городов с самой высокой преступностью в Европе расположены в Великобритании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Кроме того, в первой двадцатке даже оказался один город из Украины.
Интересно "Самый красивый остров в мире" разрушают полупостроенные отели: вот где он расположен
Какие города Европы являются наиболее опасными?
Возглавляет перечень самых опасных городов Европы Марсель – портовый город на юге Франции, что является вторым по численности населения в стране. Марсель – это также старейший город страны, славящийся богатой историей и необычайной красотой.
Исторический район Ле-Панье напоминает музей под открытым небом, а хрустальные пляжи и яркая культура привлекают миллионы туристов ежегодно. Впрочем, Марсель может похвастаться еще и высоким уровнем преступности и особенно насилием, связанным с наркотиками. Министерство юстиции Франции сообщило, что количество подростков, вовлеченных в бандитскую деятельность, за последние 8 лет выросло более чем в четыре раза.
Второе место занял Бирмингем – индекс преступности в городе составляет 63,6, а вот индекс безопасности – только 36,4. Ранее именно Ковентри считалось наиболее опасным местом, и сейчас Бирмингем успешно его потеснил, а Ковентри занял лишь 11-ю позицию, пишет Numbeo.
Также в 20-ке городов с самым высоким уровнем преступности оказался и один украинский город – а именно Одесса с индексом преступности 55,2.
Вот какие города считаются опасными в Европе:
- Марсель во Франции;
- Бирмингем в Великобритании;
- Гренобль во Франции;
- Неаполь, Италия;
- Монпелье, Франция;
- Лион во Франции;
- Ницца во Франции;
- Нант во Франции;
- Льеж, Бельгия;
- Париж, Франция;
- Ковентри, Великобритания;
- Брюссель в Бельгии;
- Брэдфорд в Великобритании;
- Манчестер в Великобритании;
- Лондон, Великобритания;
- Афины, Греция;
- Одесса, Украина;
- Мальме в Швеции;
- Амадора в Португалии;
- Дублин в Ирландии.
Что еще стоит знать туристам?
Одна невероятная страна в Африке может похвастаться невероятным количеством пирамид – их там практически вдвое больше. А вот туристов там совсем не так много.
Кроме того, зимой важно не упустить возможность увидеть одни из самых красивых елок в мире – большинство из них расположены в Европе.