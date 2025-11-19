Американская мечта под угрозой: за что вас могут легко депортировать из США

США традиционно остаются одной из самых популярных стран для иммиграции и временного пребывания, но даже легальный въезд не гарантирует долговременного пребывания. Иностранцы могут оказаться под угрозой депортации из-за нарушения иммиграционного законодательства, уголовных преступлений или проблем с документами.

24 Канал со ссылкой на Law Office of Lina Baroudi расскажет, за что человека могут депортировать из США.

Смотрите также Трамп направил в Украину делегацию Пентагона для перезапуска мирных переговоров, – WSJ

За что могут депортировать из США?

Депортация в США регулируется иммиграционным законодательством, в частности Законом об иммиграции и натурализации (Immigration and Nationality Act, INA). Основные основания, по которым иностранца могут депортировать, предусматривают:

Нарушение иммиграционного статуса

Превышение срока пребывания по визе (overstay).

Работа без разрешения, если виза не позволяет трудоустройство.

Потеря статуса постоянного жителя ("green card"), например, из-за отсутствия проживания в США или неправильное выполнение налоговых обязательств.

Предоставление ложных или мошеннических документов, фиктивные браки и тому подобное.

Совершение уголовных преступлений

Преступления, связанные с "моральной порочностью". Например, мошенничество, кража, домашнее насилие.

Преступления, связанные с наркотиками, даже если это мелкое нарушение.

Домашнее насилие.



Основные основания для депортации из США / Фото Unsplash

Нарушение документальных или регистрационных требований

Мошенничество (фальшивые документы, ложные заявления).

Ложное представление себя как гражданина США.

Неуведомление об изменении адреса, если это обязательно по закону.

Национальная безопасность

Сотрудничество с террористическими или экстремистскими группами, шпионаж, саботаж.

Деятельность, которая противоречит интересам внешней политики США.

Зависимость от государственной помощи ("Public charge”). Если иностранец сильно зависит от государственных программ помощи, это может быть основанием для нежелания продлевать ему статус или даже депортации, особенно если подозревается, что во время подачи документов информация была введена в заблуждение.

Почему это актуально для украинцев?

Как отмечает The Guardian, многие украинцы находятся в США на основании временных программ, таких как Uniting for Ukraine (U4U) или временная защита (TPS). Если такие статусы будут отменены или изменены, люди могут оказаться "без легального статуса" и подпасть под процедуру депортации.

Что этому предшествовало?