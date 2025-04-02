Там всего один дом: в Германии семья живет сама на отдельном острове

В Ватовом море есть небольшой островок Зюдерог. На нем проживает лишь одна семья, которая состоит из четырех человек.

Так, на острове всего один дом – там живут Хольгер, Неле и их двое детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Почему семья живет на этом острове

Островок Зюдерог является важной частью Ватового моря, который внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Супруги работают в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн и занимаются охраной береговой линии и природы.

Зюдерог размером всего 60 гектаров – нужен всего час, чтобы обойти его.

Электроэнергию семья получает от солнечных панелей и генераторов. Магазина на острове нет, поэтому большинство продуктов супруги выращивают самостоятельно. Также пара держит овец.



Семья вчетвером живет на отдельном острове / Скриншот из видео DW

Вместо автомобиля у Хольгера – лодка, которая соединяет семью с внешним миром. Поскольку до детского сада и школы добираться очень далеко, по будням Неле вместе с детьми проживают на квартире на соседнем острове.

Несмотря на определенные трудности, Хольгер и Неле утверждают, что и в дальнейшем планируют жить на Зюдероге.

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