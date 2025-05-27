Испанию накроет невиданная жара: какие регионы пострадают и стоит ли ехать туристам

Пока в Украине наблюдается облачная и дождливая погода, в Испании уже начинает устанавливаться адская жара. И это только начало, летом ситуация будет становиться еще иной.

В Испании ртутный столбик в южных частях страны должен достичь отметки +40 градусов по Цельсию, что более чем на 10 градусов выше сезонной нормы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Туристов в Испании ждет опасно жаркое лето

Три года назад подобная ситуация была зафиксирована, когда некоторые регионы Испании пережили самый жаркий май за всю историю наблюдений. В этот период температура в аэропорту Севильи взлетела до потрясающей отметки 41 градус.

В последнюю неделю мая на значительной части полуострова будет наблюдаться высокая температура, которая обычно наблюдается в разгар лета, особенно со среды. Максимальная температура достигнет более 40 градусов, и не опустится ниже 20,

– заявил Рубен дель Кампо из метеорологической службы Aemet.

Речь идет о максимальной температуре, которая на 5 – 10 градусов выше нормы для этого времени года.

Метеоролог Дель Кампо сообщил, что недавний скачок температуры можно объяснить системами высокого давления, что зависли над Пиренейским полуостровом. Эти условия создают стабильную погоду, характеризующуюся минимальной облачностью и большим количеством солнечных лучей. Кроме того, свой вклад в жару вносит масса сухого теплого воздуха из Северной Африки.

Какие регионы больше всего пострадают

Юго-восточная Испания, а также ее центральный регион и долина реки Эбро на северо-востоке страны в ближайшие дни испытают значительную жару. Метеорологи прогнозируют, что в центральных и северных районах температура может подняться до +35 градусов по Цельсию, а в районе реки Гвадалквивир в Андалусии в четверг и пятницу температура может подняться до +40 градусов.



В конце мая Испанию разогреет до +40 градусов / Фото Unsplash

Ожидается, что эта интенсивная жара продлится как минимум до субботы, когда атмосферная нестабильность может вызвать облачность, пылевые облака и потенциальное снижение температуры.

Заметим, самую высокую температуру в истории в Испании было зафиксировано в августе 2021 года, когда ртутный столбик в андалузском городе Монторо достиг +47,4 градуса.

Исследование, проведенное Aemet в 2022 году, выявило, что за последние 71 год наступления температуры более 30 градусов происходило в среднем на 20 – 40 дней раньше в Испании и на Балеарских островах.

К слову, этот город ЕС лучший для девичников.