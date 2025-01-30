Отпуск в Италии, Португалии и на Кипре может ударить по кошелькам: важное предупреждение

Если планируете летом отдых в Италии, Португалии или на Кипре, то лучше бронировать апартаменты уже. Поскольку станет значительно дороже.

Издание Which? Travel обнаружило, что цены на летний сезон 2025 года уже выросли в среднем на 4,2% по сравнению с прошлым летом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Где будет самый дорогой отдых летом 2025 года

Анализ издания показал, что самый высокий скачок цен будет на такие популярные направления, как Италия, Португалия и Кипр.

За недельный отдых в одном из этих трех городов придется выложить дополнительные 80 фунтов стерлингов (4 212 гривен) или даже больше с человека.

По данным группы потребителей, цены на турпакеты на Кипре уже выросли на 6,4%, в Португалии – на 6,8%, а в Италии – аж на 7,4%.

Основной причиной такого повышения является высокий спрос. И поставщики установят свои цены настолько высоко, насколько клиенты готовы платить.

Также на проблему повлияли рост стоимости гостиничной энергии и авиационного топлива.

Как можно сэкономить летом 2025 года

Несмотря на то, что туристические пакеты подорожают, все еще есть способы отдохнуть за границей без лишних затрат.

Раннее бронирование почти всегда является лучшим шансом получить лучшую цену, поэтому сейчас лучшее время, чтобы получить самые низкие цены во время летних каникул,

– сказал редактор журнала Which? Travel, Рори Боланд.

Бронирование отпуска по системе "все включено" также может сэкономить несколько сотен гривен.

Однако такие туры нужно выбирать тщательно, поскольку некоторые отели могут попытаться заставить вас дополнительно платить за что-то (например закуски или коктейли).