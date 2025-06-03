Более 10 часов в день: какой пляж Европы всегда залит солнцем
- Пляж Олюдениз в Фетхие определен как самый теплый и солнечный в Европе.
- Солнце здесь в среднем светит 10 часов и 26 минут в день.
- Посетители могут наслаждаться голубой лагуной, горными пейзажами, а также возможностями активных развлечений.
С приближением сезона отпусков многие люди начинают искать идеальное место для отдыха. Хотя отпуск часто рассматривается как возможность расслабиться и восстановить силы, процесс выбора может оказаться стрессовым. Каждый имеет собственные критерии идеального путешествия. Тем не менее большинство все же ищут солнечные направления.
И с этим легче, ведь в Европе хватает потрясающих пляжей, которые залиты солнцем. Но, как всегда, есть лучшие – и говорится о пляже Олюдениз в Фетхие, который еще и предлагает чистейшую воду и нетронутую красоту. О нем рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.
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Олюдениз – самый теплый пляж в Европе
Эксперты определили пляж, что идеально подходит для туристов, которые ищут гарантированного солнца во время своего отпуска. Выводы были сделаны на основе данных о средних температурах в высокий и низкий сезоны, а также ежедневное количество солнечных часов.
Турецкий пляж Олюдениз был признан самым теплым и самым солнечным местом в Европе.
Если вы хотите понежиться под непрерывным солнцем, пляж Олюдениз в Фетхие получает в среднем 10 часов и 26 минут солнечного света в день,
– говорится в сообщении.
Олюдениз назван самым теплым пляжем в Европе / Фото Unsplash
Температура в Фетхие достигает приятных 19 градусов с ноября по апрель, а в пиковый сезон – 32 градусов. Тогда как Францию, Португалию и Испанию накрывает рекордная жара.
Чем интересен пляж
Национальный парк Олюдениз привлекает туристов своей знаменитой голубой лагуной – настоящая природная изюминка. Хотя вход в парк платный, полоса галечного пляжа остается бесплатной для посетителей.
Отдыхающие могут рассчитывать на спокойный отдых среди захватывающих горных пейзажей, а для любителей приключений предлагаются разнообразные аттракции. Здесь можно взять напрокат доски для серфинга, а для тех, кто ищет адреналина, предлагаются возможности для полетов на параплане.
Пляж славится своей потрясающей голубой лагуной / Фото Unsplash
А туристы платной части пляжа найдут необходимые удобства, включая душевые кабины, туалеты и кафе. Кроме того, по умеренным ценам можно взять напрокат шезлонги и зонтики, что обеспечит комфортный день у воды.