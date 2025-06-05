Вниманию туристов: предупредили об опасности на Канарских островах

На Канарских островах Испании выпустили предупреждение для туристов. Кроме этого, на Лансароте закрыли популярный пляж.

На ряде островов архипелага повышенный риск лесных пожаров. Кроме того, на острове Лансероте закрыли один из пляжей из-за микробов в океане. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Куда опасно ехать на Канарских островах

Главное управление по чрезвычайным ситуациям правительства Канарских островов выпустило предупреждение об угрозе лесных пожаров на островах: Эль-Эрро, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Тенерифе и Гран-Канария.

Сейчас более чем 2 000 пожарных находятся в состоянии готовности. Власти призвали туристов быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и осторожно обращаться с огнем на открытой местности.

На Канарских островах часто возникают пожары летом из-за очень сухого климата, и сильных ветров с Атлантического океана, которые активно раздувают огонь.

Обратите внимание! Испанию и еще несколько южных стран Европы уже охватила рекордная жара.



На Канарских островах повышенный риск лесных пожаров / Pexels

Тем временем Canarian Weekly пишет, что на острове Лансароте, в городе Плайя-Бланка, 3 июня 2025 года закрыли пляж "Плайя Дорада". Пробы воды обнаружили микробиологическое загрязнение.

Местные власти призвали людей пока не заходить в воду. Об открытии пляжа объявят после того, как вода снова станет безопасной.