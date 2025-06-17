Испания получила аж 48 "Черных флагов" за грязные пляжи: куда не стоит ехать

Испанская конфедерация экологических групп Ecologistas en Accion в 2025 году раздала прибрежным районам страны 48 "Черных флагов". Это означает, что там есть существенные экологические проблемы.

В частности "антинаграду" получили пляжи Валенсии, которые загрязнились во время масштабного наводнения в октябре 2024 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Olive Press.

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Какие пляжи получили "Черные флаги"

Всего в 2025 году по всей Испании раздали 48 флагов "Черных флагов" – по два каждой провинции или автономному городу.

Рекордсменами по загрязнению стали залив Портман и горный хребет Сьерра-Минера, которые уже неоднократно получали "Черный флаг"

Также нежелательную "награду" получили 6 пляжей у озера Албуфейра в провинции Валенсия. На побережье продолжает приносить отходы, шлам и сточные воды из городов и промышленных зон.

Кроме того, местные власти Валенсии получили черный флаг за неэффективное управление морским побережьем.



Ситуации на побережьях Валенсии / фото The Olive Press

Между тем пляж Леванте в Бенидорме получил "антинаграду" за из-за неисправности очистных сооружений, из-за чего фекалии попадают в воду. Экологи отметили, что это происходит в результате "роста туризма и хищнического урбанизма".

А вот соседние Кала Моска (Ориуэла) и Кала Феррис (Торревьеха) получили "Черный флаг" из-за строительства ЖК. Экологи говорят, что из-за этого пляжи оказались под угрозой.

Также "Черный флаг" получила Мурсия в районе лагуны Мар-Менор, из-за плохого экологического менеджмента.

Несмотря на все, наплыв туризма в Испании продолжает расти, из-за чего в стране снова выросли цены на отели и хостелы.