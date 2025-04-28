Блэкаут в Европе: что происходит в аэропортах ЕС

От сбоя в электроснабжении 28 апреля сильно пострадали аэропорты Испании и Португалии. Некоторые пассажиры сильно жалуются из-за хаоса, который возник в результате инцидента.

Испанская компания сообщила, что аэропорты страны сейчас работают на генераторах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также В Европе масштабный блэкаут: что известно

Португалия

Было несколько сообщений из аэропорта Лиссабона о потере электроэнергии, но, очевидно, сейчас она восстановилась.

Однако официальных обновлений от самого аэропорта пока не было.

Это ужасно... аэропорт ничего не сделал, чтобы кому-то помочь, а теперь просто объявил, что все пассажиры должны покинуть аэропорт и связаться со своей авиакомпанией,

– сказала путешественница Шарлотта.

Люди дежурят в аэропорту Лиссабона / фото Шарлотта Кабана

Испания

Международными аэропортами по всей стране руководит авиакомпания Aena. Она сообщила, что наиболее загруженный в стране аэропорт Барахас (Мадрид) пострадал из-за отключения света.

Из-за отключения электроэнергии в аэропортах происходят некоторые инциденты. Генераторы чрезвычайных ситуаций активны. Пожалуйста, обратитесь к своей авиакомпании, поскольку могут возникнуть перебои с доступом и наземным транспортом,

– говорится в сообщении.

Похожая история была в Барселоне, однако там уже восстановили питание. Единственное, что пока не работают экраны на воротах.