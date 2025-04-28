Іспанська компанія повідомила, що аеропорти країни наразі працюють на генераторах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.
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Португалія
Було кілька повідомлень з аеропорту Лісабона про втрату електроенергії, але, вочевидь, наразі вона відновилася.
Проте офіційних оновлень від самого аеропорту поки що не було.
Це жахливо... аеропорт нічого не зробив, щоб комусь допомогти, а тепер просто оголосив, що всі пасажири повинні покинути аеропорт і зв’язатися зі своєю авіакомпанією,
– сказала мандрівниця Шарлотта.
Люди чергують в аеропорту Лісабона / фото Шарлотта Кабана
Іспанія
Міжнародними аеропортами по всій країні керує авіакомпанія Aena. Вона повідомила, що найбільш завантажений в країні аеропорт Барахас (Мадрид) постраждав через відключення світла.
Через відключення електроенергії в аеропортах відбуваються деякі інциденти. Генератори надзвичайних ситуацій активні. Будь ласка, зверніться до своєї авіакомпанії, оскільки можуть виникнути перебої з доступом і наземним транспортом,
– мовиться в повідомленні.
Схожа історія була в Барселоні, однак там вже відновили живлення. Єдине, що поки що не працюють екрани на воротах.