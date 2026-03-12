Для украинцев в Польше действуют новые правила: на выезд дают всего 30 дней
- С марта 2026 года украинцы в Польше рассматриваются наравне с другими иностранцами, и должны покинуть страну в течение 30 дней после отмены вида на жительство или отказа в предоставлении статуса беженца.
- Срок подачи заявления на регистрацию PESEL UKR сокращен до 30 дней после въезда, а социальные выплаты привязаны к интеграции, сохраняя поддержку только для наиболее уязвимых категорий.
В Польше уже в марте 2026 года прекратил действие специальный закон, который предоставлял преференции украинцам – а затем их будут рассматривать наравне с другими иностранцами.
Документ, отменяющий решение о преференциях для украинских беженцев, президент Польши Кароль Навроцкий подписал еще 19 февраля, пишет Polska agencja prasowa. А вот действовать он начал с 5 марта 2026 года.
Интересно Заберут прямо на въезде: какие продукты нельзя перевозить через границу с Украиной
Что изменилось для украинцев в Польше?
Уже с марта 2026 года в Польше граждан Украины рассматривают наравне с другими иностранцами. И согласно общим правилам, лицо, которому отменили вид на жительство или отказали в предоставлении статуса беженца, вынуждено покинуть страну в течение 30 календарных дней.
А вот игнорирование этого требования грозит принудительной депортацией, а также запретом въезда во всю Шенгенскую зону на достаточно длительный период. Нарушителей будут вносить в общеевропейскую информационную систему.
Но это не единственное изменение, что ожидает украинцев, пишет "Эксперт". В частности, ожидать стоит и сокращение выплат и ограничения поддержки. Вот основные нововведения:
- срок подачи заявления на регистрацию PESEL UKR сокращен до 30 дней после въезда в Польшу;
- социальные выплаты тесно привязаны к уровню интеграции украинцев – обучения или трудоустройства;
- финансовую поддержку на жилье и питание сохраняют за собой только наиболее уязвимые категории населения.
Но несмотря на отмену спецзакона, украинцы все еще имеют право легально находиться в Польше до 4 марта 2027 года, пока будет продолжаться временная защита в ЕС.
Что еще следует знать украинцам в Польше?
В Польше лучше не покупать топливо "про запас" – за это в стране предусмотрен достаточно большой штраф, о котором многие даже не догадываются.
Кроме того, в польском языке есть несколько слов, что постоянно путают украинцев. И лучше запомнить их заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.