Настоящая звезда экранов: этот город самый популярный в кинематографе – оно и не удивительно
В рамках тренда, известного как set-jetting, туристы все чаще ищут города и достопримечательности, показанные в популярных фильмах и телевизионных шоу. Это явление подчеркивает желание поклонников побывать в тех знаковых местах, которые фигурируют в их любимых лентах.
Поэтому аналитики компании InsureandGo выяснили, какой город чаще всего упоминается в кино за всю историю его существования, начиная с 1892 года. Париж оказался самым часто упоминаемым городом на экранах с общим количеством 33 078 упоминаний.
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Париж упоминался в кинематографе более 33 тысяч раз
Столица Франции получила наибольшее количество упоминаний на экранах – в кино разных жанров за всю историю его существования с 1892 года. Этот город на первом месте с более 33 тысячами упоминаний в фильмах.
Париж является самым цитируемым городом в истории кино и единственным французским городом в двадцатке лучших. "У нас всегда будет Париж" из фильма "Касабланка" 1942 года – одна из самых знаковых фраз на большом экране, но это не единственный фильм, который чтит город любви,
– отмечают эксперты.
Такие фильмы, как "Криминальное чтиво" (1994), "Умник Уилл Хантинг" (1998), "Начало" (2010) и любимый мультфильм "Рататуй" (2007) – все ссылаются на столицу Франции, делая ее прочным культурным ориентиром.
Чаще всего в фильмах упоминалась французская столица Париж / Фото Pexels
Лондон, Великобритания, занимает второе место с 30 624 упоминаниями, а Рим, Италия, замыкает тройку лидеров с 16 371 упоминанием.
10 самых упоминаемых в фильмах городов мира
- Париж, Франция;
- Лондон, Великобритания;
- Рим, Италия;
- Чикаго, США;
- Бостон, США;
- Лос-Анджелес, США;
- Берлин, Германия;
- Токио, Япония;
- Майами, США;
- Сидней, Австралия.
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