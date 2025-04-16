Как отпраздновать Пасху в Европе: 6 ярких вариантов

Пасха – один из самых любимых праздников в Европе. Каждая страна отмечает его по-своему, поэтому каждое направление –это особый и уникальный опыт.

В некоторых городах атмосфера на Пасха стоит того, чтобы туда поехать. Об этом пишет 24 Канал. Смотрите также Вместо вербы – пальма: как в Польше празднуют Пасху: как в Польше празднуют Пасху Куда можно поехать на Пасху в Европе Севилья, Испания . В Пасхальную неделю в городе проходят грандиозные процессии с барабанами и благовониями. Люди ходят в традиционных костюмах, а улицы украшают фигурами святых.

. В Пасхальную неделю в городе проходят грандиозные процессии с барабанами и благовониями. Люди ходят в традиционных костюмах, а улицы украшают фигурами святых. Ватикан . Папа Римский проводит праздничную мессу на площади Святого Петра. Это настоящее событие для тысяч паломников.

. Папа Римский проводит праздничную мессу на площади Святого Петра. Это настоящее событие для тысяч паломников. Краков, Польша. На самом деле атмосфера очень похожа на украинскую, поэтому это хороший вариант для тех, кто соскучился по дому. Люди святят корзины и пробуют традиционные блюда. Также в центре города проводят праздничные ярмарки.

Пасхальная ярмарка в Кракове / ua.lovekrakow.pl Прага, Чехия . Чешские традиции вроде и похожи на наши, но особые. Там тоже делают красивые писанки, но украшают к празднику деревья и сады, что еще больше создает сказочную атмосферу. Традиционная праздничная кухня отличается, поэтому ее интересно попробовать.

. Чешские традиции вроде и похожи на наши, но особые. Там тоже делают красивые писанки, но украшают к празднику деревья и сады, что еще больше создает сказочную атмосферу. Традиционная праздничная кухня отличается, поэтому ее интересно попробовать. Афины, Греция . Пасху там празднуют очень ярко. Атмосфера похожа на нашу, поскольку там православная церковь, однако с греческим колоритом – с фейерверками и свечами.

. Пасху там празднуют очень ярко. Атмосфера похожа на нашу, поскольку там православная церковь, однако с греческим колоритом – с фейерверками и свечами. Зальцбург, Австрия. Там сохранилось много старинных пасхальных обычаев. В период празднования в месте происходят концерты и "пасхальные" базары.