Бабка и "пальмы": как празднуют Пасху в Польше
Пасха в 2025 году в Польше приходится на 20 апреля. Это редкий случай, когда католические и православные церкви отмечают этот праздник в один день.
Пасха (Wielkanoc) является одним из важнейших религиозных праздников для поляков. Как и в Украине, польские пасхальные обычаи соединили в себе христианские обряды с языческими элементами, однако имеют и собственные уникальные отличия. Об этом пишет Заграница совместно с международным сервисом перевода средств TransferGo.
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Пасхальные традиции Польши: период перед Пасхой
Празднование Пасхи начинается с Пальмового воскресенья (Niedziela Palmowa) – последнего воскресенья перед Пасхой. Этот день символизирует вход Иисуса в Иерусалим, как у нас Вербное воскресенье.
В этот день верующие несут в церковь "пальмы" – декоративные ветви, которые по желанию украшают сухими цветами, барвинком или цветными лентами.
В некоторых регионах страны проходят конкурсы на самую красивую украшенную "пальму".
После этого начинается Страстная неделя (Wielki Tydzień), когда верующие готовятся к празднику Воскресения Христова. Также это период строгого поста.
Важнейшими днями, кроме самой Пасхи, являются: Чистый четверг, Великая пятница и Великая суббота. В эти дни в церквях проходят особые богослужения.
В пятницу в костелах ставят "гробы Господни" – композиции, посвященные смерти и воскресению Иисуса Христа.
Пасхальную корзину святят на следующий день, в субботу. Обычно польские семьи кладут в нее:
- яйца (писанки или крашанки);
- белую колбасу;
- хрен;
- бабку (паску) или хлеб;
- соль;
- сыр.
Как в Польше проходит Пасхальное воскресенье
Праздник начинается с утренней мессы – Резурекции (Msza Rezurekcyjna). Только после этого семьи собираются за праздничным завтраком и пробуют освященную пищу.
Кроме освященных продуктов, на стол ставят заранее приготовленные традиционные блюда, например холодец, сельдь, журек, сырник и мазурки (плоский пирог с орехами, сухофруктами и глазурью).
Пасхальные блюда в Польше / Shutterstock
Перед завтраком семья обменивается благословениями, разделяя яйцо, что является символом единства.
Поливальный понедельник
Как и в Украине, в Польше тоже есть Поливальный понедельник. На следующий день после Пасхи принято обливать друг друга водой. Считается, что это приносит здоровье, счастье и любовь.
Эту традицию любят дети, подростки и молодые люди. Поэтому в некоторых случаях обычай превращается в настоящее противостояние.
Также некоторые парни таким образом пытаются ухаживать за девушками.
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