Украинка раскрыла, почему уехала из Америки: неожиданная причина
- Украинка вернулась из США в Европу из-за отсутствия уверенности в будущем, поскольку программы, позволяющие украинцам находиться в США, скоро заканчиваются.
- Это означает потерю возможности официально работать и пользоваться водительскими удостоверениями, что побудило украинку переехать в Польшу.
Многие украинцы сейчас живут в Америке – и немало людей сейчас также делают выбор вернуться в Украину или страны Европы. И о причинах переезда знают далеко не все.
Жизнь в США для многих украинцев – это мечта, тем временем как другие возвращаются в Европу. Основная причина – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне, сообщает 24 Канал со ссылкой на eli.zhdanovich1.
Интересно Статистика ужасает: омбудсмен назвал, сколько людей на самом деле выехали за границу
Почему украинка покинула США?
По словам блогера, большинство украинцев находятся в Америке по программе U4U.
Мы вернулись из США в Европу три месяца назад. И если еще тогда многие люди не понимали нашего решения, то сейчас все больше людей начинают задавать себе вопрос: "А что, если нам не продлят статус?",
– поделилась украинка.
Многие знакомые украинки, что также проживают в Америке, рассказали ей, что у них программа скоро заканчивается. А для украинцев в США это значит, что их разрешение на работу и водительские удостоверения становятся недействительными.
Украинка рассказала о переезде из Америки: смотрите видео
То есть люди остаются без возможности официально работать или даже просто сесть за руль,
– пожаловалась девушка.
Также она не знает, что делать в такой ситуации, ведь ответа на нее нет. И еще полгода назад украинка поняла, что надежного способа остаться в США она не видит, а жить в "подвешенном" состоянии ей не хотелось.
Поэтому в конце концов украинка с семьей переехала из США в Польшу.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Исландии, поделилась, почему многие украинцы покидают эту страну. Причина неожиданная и частично кроется в необычном и суровом климате.
Между тем украинка, живущая в Чехии, раскрыла три самых больших недостатка этой страны. В частности, самым большим из них она считает "неоправданные" цены на жилье.