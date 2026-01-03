Украинка раскрыла, почему уехала из Америки: неожиданная причина

Многие украинцы сейчас живут в Америке – и немало людей сейчас также делают выбор вернуться в Украину или страны Европы. И о причинах переезда знают далеко не все.

Жизнь в США для многих украинцев – это мечта, тем временем как другие возвращаются в Европу. Основная причина – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне, сообщает 24 Канал со ссылкой на eli.zhdanovich1.

Почему украинка покинула США?

По словам блогера, большинство украинцев находятся в Америке по программе U4U.

Мы вернулись из США в Европу три месяца назад. И если еще тогда многие люди не понимали нашего решения, то сейчас все больше людей начинают задавать себе вопрос: "А что, если нам не продлят статус?",

– поделилась украинка.

Многие знакомые украинки, что также проживают в Америке, рассказали ей, что у них программа скоро заканчивается. А для украинцев в США это значит, что их разрешение на работу и водительские удостоверения становятся недействительными.

То есть люди остаются без возможности официально работать или даже просто сесть за руль,

– пожаловалась девушка.

Также она не знает, что делать в такой ситуации, ведь ответа на нее нет. И еще полгода назад украинка поняла, что надежного способа остаться в США она не видит, а жить в "подвешенном" состоянии ей не хотелось.

Поэтому в конце концов украинка с семьей переехала из США в Польшу.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?