Минусов слишком много: украинка рассказала, почему переехала из Норвегии
- Украинка покинула Норвегию из-за запрета на поездки в Украину, ограниченный доступ к результатам медицинских обследований и отсутствие выбора в магазинах.
- Дополнительными причинами стали удаленность от аэропортов и столицы, а также трудности с трудоустройством, где украинцев часто берут на практику без дальнейшего трудоустройства.
Украинка, жившая в Норвегии, в конце концов решили покинуть эту красивую страну ради жизни в Испании. И причин на это достаточно много.
Норвегия – это невероятная страна, что притягивает к себе тысячи туристов ежегодно, и особенно зимой. Впрочем, украинка не выдержала жизни там и переехала – и рассказала, что именно ей не нравилось, сообщает iamhelenmazur.
Почему украинка покинула Норвегию?
Запрет поездок в Украину
Украинцы, возвращающиеся на родину без уважительной причины – а ею считается смерть или тяжелая болезнь близкого родственника – могут потерять коллективную защиту.
Кроме того, временная помощь по защите недоступна для жителей некоторых регионов, пишет Visit Ukraine. Говорится в частности о почти всех центральных и западных областях Украины.
Украинка рассказала о минусах Норвегии: смотрите видео
Медицина
При флюорографии у меня обнаружили пятна в легких. Направили на повторную, а также анализы. Вы думаете, я получила результаты, или увидела свой снимок? Нет. Поэтому живу в неизвестности, – объяснила украинка.
Магазины и супермаркеты
Украинка советует не ожидать найти в магазинах Норвегии по крайней мере какой-то выбор. По ее словам, бизнес в стране очень монополизирован.
Я банально не могла купить себе здесь одежду – все сводится к спортивному стилю,
– поделилась девушка.
Удаленность
Для того, чтобы добраться до ближайшего аэропорта, или добраться до столицы, украинке нужно было ехать по крайней мере 4 часа на машине или поезде – и ей это очень не нравилось.
Препятствия в трудоустройстве
Украинка поделилась, что норвежцы часто берут украинцев на практику, но работу впоследствии не предлагают.
Мы для них – просто очень выгодные работники, за которых заплатит государство,
– добавила блогерша.
