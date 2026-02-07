Минусов слишком много: украинка рассказала, почему переехала из Норвегии

Украинка, жившая в Норвегии, в конце концов решили покинуть эту красивую страну ради жизни в Испании. И причин на это достаточно много.

Норвегия – это невероятная страна, что притягивает к себе тысячи туристов ежегодно, и особенно зимой. Впрочем, украинка не выдержала жизни там и переехала – и рассказала, что именно ей не нравилось, сообщает iamhelenmazur.

Почему украинка покинула Норвегию?

Запрет поездок в Украину

Украинцы, возвращающиеся на родину без уважительной причины – а ею считается смерть или тяжелая болезнь близкого родственника – могут потерять коллективную защиту.

Кроме того, временная помощь по защите недоступна для жителей некоторых регионов, пишет Visit Ukraine. Говорится в частности о почти всех центральных и западных областях Украины.

Украинка рассказала о минусах Норвегии: смотрите видео

Медицина

При флюорографии у меня обнаружили пятна в легких. Направили на повторную, а также анализы. Вы думаете, я получила результаты, или увидела свой снимок? Нет. Поэтому живу в неизвестности, – объяснила украинка.

Магазины и супермаркеты

Украинка советует не ожидать найти в магазинах Норвегии по крайней мере какой-то выбор. По ее словам, бизнес в стране очень монополизирован.

Я банально не могла купить себе здесь одежду – все сводится к спортивному стилю,

– поделилась девушка.

Удаленность

Для того, чтобы добраться до ближайшего аэропорта, или добраться до столицы, украинке нужно было ехать по крайней мере 4 часа на машине или поезде – и ей это очень не нравилось.

Препятствия в трудоустройстве

Украинка поделилась, что норвежцы часто берут украинцев на практику, но работу впоследствии не предлагают.

Мы для них – просто очень выгодные работники, за которых заплатит государство,

– добавила блогерша.

