"Нас выгнали": украинка раскрыла, почему уехала из Швейцарии
- Украинка покинула Швейцарию из-за невозможности найти работу по юридическому образованию, страх перед штрафами за мелкие нарушения и трудности с легализацией.
- Стоимость жизни в Швейцарии на 305% выше, чем в Украине, что также стало одной из причин переезда.
Украинка, которая довольно долго жила в Швейцарии, решила переехать в другую страну – и причины довольно необычные.
Украинка покинула Швейцарию уже два месяца назад, но ее подписчики до сих пор не понимают, почему она это сделала, сообщает olgamykolaien.ko. Впрочем, оказывается, и в этой стране хватает недостатков.
Почему украинка уехала из Швейцарии?
Украинка поделилась, что с ее юридическим образованием найти подходящую вакансию в Швейцарии ей не удавалось. А вот снижать уровень своей жизни или терять возможности она не хотела.
Кроме того, большим минусом для украинки в Швейцарии стало и то, что любое мелкое нарушение в этой стране могло обернуться для нее немалым штрафом.
Даже если ты делаешь все правильно, все равно боишься получить это неприятное письмо. Хоть я за 3 года ничего не нарушила, но чувство тревоги постоянно было со мной,
– поделилась украинка.
И последний, но значительный минус – это сложности с легализацией в Швейцарии. Украинка хотела быть уверенной в своем будущем, а вот в Швейцарии приходилось "догадываться, как оно будет".
Украинка рассказала о причинах переезда из Швейцарии: смотрите видео
Впрочем, она все же заметила, что за 3 года жизни в Швейцарии страна дала украинке огромный толчок к развитию.
К слову, стоимость жизни в Швейцарии – одна из самых высоких в Европе. Одному человеку в месяц там нужно примерно 1387 франков без учета аренды – а это значит, что стоимость жизни там на 305% выше, чем в Украине, пишет Numbeo.
