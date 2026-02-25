Украинка покинула Швейцарию уже два месяца назад, но ее подписчики до сих пор не понимают, почему она это сделала, сообщает olgamykolaien.ko. Впрочем, оказывается, и в этой стране хватает недостатков.

Почему украинка уехала из Швейцарии?

Украинка поделилась, что с ее юридическим образованием найти подходящую вакансию в Швейцарии ей не удавалось. А вот снижать уровень своей жизни или терять возможности она не хотела.

Кроме того, большим минусом для украинки в Швейцарии стало и то, что любое мелкое нарушение в этой стране могло обернуться для нее немалым штрафом.

Даже если ты делаешь все правильно, все равно боишься получить это неприятное письмо. Хоть я за 3 года ничего не нарушила, но чувство тревоги постоянно было со мной,

– поделилась украинка.

И последний, но значительный минус – это сложности с легализацией в Швейцарии. Украинка хотела быть уверенной в своем будущем, а вот в Швейцарии приходилось "догадываться, как оно будет".

Впрочем, она все же заметила, что за 3 года жизни в Швейцарии страна дала украинке огромный толчок к развитию.

К слову, стоимость жизни в Швейцарии – одна из самых высоких в Европе. Одному человеку в месяц там нужно примерно 1387 франков без учета аренды – а это значит, что стоимость жизни там на 305% выше, чем в Украине, пишет Numbeo.

