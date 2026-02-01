Как переехать в Испанию без денег: простой совет от украинки
- Украинка, которая живет в Испании, утверждает, что переезд в Испанию без денег практически невозможен, рекомендует иметь сбережения для начальных расходов.
- Аренда жилья в Испании может требовать предварительной оплаты за несколько месяцев, а в городах как Барселона и Валенсия она стоит от 1200 до 2000 долларов.
Многие украинцы задумываются о переезде за границу, а солнечная Испания с морем и оливками является одним из самых популярных вариантов.
Украинка, живущая в Испании, рассказала, что нужно знать перед переездом. И несмотря на то, что многие задают вопрос, как можно переехать без денег, ответ у девушки простой – никак, сообщает nastia_espa.
Что нужно знать перед переездом в Испанию?
Украинка убеждена, что ехать в Испанию без сбережений не стоит – и осуществить так переезд в другую страну практически невозможно.
Те, кто говорят, что ехали сюда с нулем, или имеют здесь родственников, или просто недоговаривают правду. Потому что если вам негде жить, без денег это нереально,
– поделилась девушка.
Ей самой переезд в Испанию обошелся примерно в 4 000 евро – и это без роскоши, только основные расходы: аренда квартиры, риэлтор, перевозки вещей и кота, страхование, записи на подачу документов.
Кроме того, это еще не все: при поиске жилья и работы жить и есть в Испании все еще нужно – и все это нужно учитывать.
Поэтому мое честное мнение после реального переезда: ехать в Испанию без денег – это риск. Берите с собой как можно больше. Это ваше спокойствие, безопасность и время на адаптацию,
– добавила украинка.
Перед переездом следует учесть, что часто испанские арендодатели просят платить аренду на несколько месяцев, а иногда и на полгода вперед. В популярных городах, например в Барселоне и Валенсии, стоимость аренды составляет 1200 – 2000 долларов США, пишет International Living.
