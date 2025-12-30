5 ошибок при переезде в Испанию: большинство украинцев и не подозревают
- Украинка Анастасия предупреждает о необходимости иметь достаточно финансов во время переезда в Испанию, поскольку оформление документов и поиск работы может длиться долго.
- Важно заранее подавать заявку на получение NIE, чтобы избежать задержек, а также учесть, что в Испании может быть холодно, и не все испанцы понимают английский.
Украинка, которая уже больше года живет в Испании, раскрыла, к чему не была готова, когда только попала в страну.
Многие думают о переезде в Испанию – но есть несколько ошибок, которые очень легко допустить во время этого процесса, сообщает 24 Канал со ссылкой на nastia_espa.
Какие есть ошибки во время переезда в Испанию
Отсутствие финансовой подушки
Украинка Анастасия предупреждает, что самая большая ошибка при переезде в эту солнечную страну – это не иметь достаточно финансов. Ведь документы в Испании могут оформляться долго, а также может затянуться и поиск работы.
Медлить с получением NIE
NIE – это важнейший документ для украинцев в Испании, но его оформление может занять недели, поэтому подать заявку на получение следует еще во время пребывания в другой стране. Если этого не сделать, можно неделями пытаться получить документ вместо того, чтобы искать жилье и работу.
Думать, что погода всегда солнечная
Многие представляют, что в Испании солнце и тепло продолжаются круглый год, но не взять с собой зимнюю одежду будет большой ошибкой.
Знать только английский
Многие испанцы не знают английский, и объясниться с ними на этом языке будет совсем непросто.
Не готовиться морально
Переезд – это одиночество, стресс и культурный шок, а не только море, солнце и вино за 2 евро, – поделилась украинка.
