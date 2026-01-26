Дороже, чем кажется: украинка раскрыла стоимость переезда в Испанию

Украинка, живущая в Испании, раскрыла, сколько денег ей пришлось потратить на переезд. И эта сумма может изрядно удивить – ведь она больше, чем многие люди рассчитывают.

Переезд в другую страну – это не только стресс, но и большие расходы. Испания привлекает для переезда многих украинцев, но к жизни в этой стране следует приготовиться – и прежде всего финансово, рассказывает lusia_irl.

Сколько стоит переезд в Испанию?

Украинка раскрыла, сколько денег она и ее партнер потратили на переезд в солнечную Испанию. И первой тратой стали билеты на самолет, что стоили примерно 150 евро. Перед тем как найти жилье для долговременной аренды, паре пришлось жить в апартаментах в течение двух недель – это обошлось в 660 евро.

А вот одной из самых больших расходов стала перевозка вещей: до того пара жила в Польше и успела купить многое. За то, чтобы переправить все в Испанию, пришлось заплатить 700 евро. Следующая трата – аренда постоянной квартиры.

Украинка раскрыла стоимость переезда в Испанию: смотрите видео

Нам удалось найти квартиру через услуги риэлтора, общая площадь которой составляет 102 квадратных метра. Аренда за месяц составляет 750 евро,

– поделилась украинка.

Впрочем, есть нюанс – паре пришлось заплатить задаток и аренду заранее за три месяца. Услуги риэлтора обошлись в 900 евро, а общая стоимость квартиры на первые месяцы составила 3525 евро.

Также нужно учитывать личные расходы на время всего этого действа. И это еще примерно может составлять 200 – 300 евро,

– рассказала девушка.

Общая же сумма, которую пришлось потратить на переезд на двоих составляет 6085 евро.

