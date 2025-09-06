4 вещи, которые нужно знать перед переездом в Испанию: украинка поделилась советами
- Украинка Ирина советует при переезде в Испанию участвовать в местных групп, заранее искать жилье через приложения, такие как Idealista и Fotocasa, и выбирать правильное время для переезда, чтобы избежать высоких цен и очередей на оформление документов.
- Базовое знание испанского языка может облегчить адаптацию, и важно учитывать местные обычаи, такие как сохранение женщинами своих фамилий после брака.
Украинка Ирина, переехавшая в Испанию, рассказала, что сожалеет, что не знала нескольких вещей перед тем, как поселилась в стране.
Переезд в другую страну – это непростое дело для любого, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk. Впрочем, несколько советов могут упростить его и сделать менее стрессовым.
Интересно Не только головная боль: магнитная буря принесла северное сияние в нетипичные регионы
Присоединяйтесь в группы города, куда переезжаете
Украинка считает, что это самый важный совет из всех, что она хотела бы знать перед тем, как переехала в Испанию.
Поинтересуйтесь там, какой перечень документов нужно будет оформить во время переезда. Опыт людей очень ценный, и это сэкономит ваше время,
– поделилась она.
Украинка поделилась советами для переезда: смотрите видео
Искать жилье следует заранее
Кроме того, блогер посоветовала "запастись ресурсами", ведь жилье, возможно, удастся найти не сразу. Она поделилась несколькими приложениями, которые являются лучшими в Испании для поиска жилья:
- Idealista;
- Fotocasa.
Выберите правильное время для переезда
Особенно внимательными стоит быть во время переезда в испанские города, считающиеся курортными. Найти квартиру в сезон не только сложно, но и очень дорого. Кроме того, в марте-апреле украинцы обновляют свои TIE – Карточки удостоверения личности иностранца.
Этот документ является обязательным для иностранцев, получивших разрешение на проживание или пребывание в Испании. И в это время очереди на оформление документов могут быть немалыми, а сам процесс затянется.
Базовое изучение языка
Последний совет, который дала украинка – это изучение языка страны, в которую вы переезжаете. Она заметила, что знание английского точно понадобится, однако если есть возможность, следует изучать испанский заранее.
Это поможет вам легче адаптироваться, и, конечно, комфортнее себя чувствовать,
– добавила блогерша.
Что еще нужно знать о жизни в Испании?
- Вскоре попасть в Испанию дешево будет значительно сложнее – из-за налоговых войн между лоукостером Ryanair и испанским оператором аэропортов, компания отменяет 36 маршрутов в страну.
- После переезда немало испанских обычаев могут удивлять украинцев. Например, одну девушку поразило то, что в Испании после брака женщины не берут фамилию мужа. Поэтому, на одну семью может приходиться шесть фамилий.