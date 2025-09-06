4 речі, які потрібно знати перед переїздом до Іспанії: українка поділилася порадами
- Українка Ірина радить при переїзді до Іспанії долучатися до місцевих груп, заздалегідь шукати житло через додатки, такі як Idealista та Fotocasa, і обирати правильний час для переїзду, щоб уникнути високих цін і черг на оформлення документів.
- Базове знання іспанської мови може полегшити адаптацію, і важливо враховувати місцеві звичаї, такі як збереження жінками своїх прізвищ після шлюбу.
Українка Ірина, що переїхала до Іспанії, розповіла, що жалкує, що не знала кількох речей перед тим, як оселилася в країні.
Переїзд до іншої країни – це непроста справа для будь-кого, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk. Втім, кілька порад можуть спростити його та зробити менш стресовим.
Цікаво Не тільки головний біль: магнітна буря принесла північне сяйво у нетипові регіони
Долучайтеся у групи міста, куди переїздите
Українка вважає, що це найважливіша порада з усіх, що вона хотіла б знати перед тим, як переїхала до Іспанії.
Поцікавтесь там, який перелік документів потрібно буде оформити під час переїзду. Досвід людей дуже цінний, і це зекономить ваш час,
– поділилася вона.
Українка поділилася порадами для переїзду: дивіться відео
Шукати житло слід заздалегідь
Окрім того, блогерка порадила "запастися ресурсами", адже житло, можливо, вдасться знайти не одразу. Вона поділилася кількома застосунками, які є найкращими в Іспанії для пошуку житла:
- Idealista;
- Fotocasa.
Оберіть правильний час для переїзду
Особливо уважними варто бути під час переїзду до іспанських міст, що вважаються курортними. Знайти квартиру у сезон не тільки складно, але й дуже дорого. Окрім того, у березні-квітні українці поновлюють свої TIE – Картки посвідчення особи іноземця.
Цей документ є обов'язковим для іноземців, що отримали дозвіл на проживання чи перебування в Іспанії. І в цей час черги на оформлення документів можуть бути чималими, а сам процес затягнеться.
Базове вивчення мови
Остання порада, яку дала українка – це вивчення мови країни, у яку ви переїжджаєте. Вона зауважила, що знання англійської точно знадобиться, проте якщо є можливість, слід вивчати іспанську наперед.
Це допоможе вам легше адаптуватися, і, звичайно, комфортніше себе почувати,
– додала блогерка.
Що ще потрібно знати про життя в Іспанії?
- Незабаром потрапити до Іспанії дешево буде значно складніше – через податкові війни між лоукостером Ryanair та іспанським оператором аеропортів, компанія скасовує 36 маршрутів до країни.
- Після переїзду чимало іспанських звичаїв можуть дивувати українців. Наприклад, одну дівчину вразило те, що у Іспанії після шлюбу жінки не беруть прізвище чоловіка. Відтак, на одну родину може припадати шість прізвищ.