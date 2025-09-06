Українка Ірина, що переїхала до Іспанії, розповіла, що жалкує, що не знала кількох речей перед тим, як оселилася в країні.

Переїзд до іншої країни – це непроста справа для будь-кого, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk. Втім, кілька порад можуть спростити його та зробити менш стресовим.

Долучайтеся у групи міста, куди переїздите

Українка вважає, що це найважливіша порада з усіх, що вона хотіла б знати перед тим, як переїхала до Іспанії.

Поцікавтесь там, який перелік документів потрібно буде оформити під час переїзду. Досвід людей дуже цінний, і це зекономить ваш час,

– поділилася вона.

Українка поділилася порадами для переїзду: дивіться відео

Шукати житло слід заздалегідь

Окрім того, блогерка порадила "запастися ресурсами", адже житло, можливо, вдасться знайти не одразу. Вона поділилася кількома застосунками, які є найкращими в Іспанії для пошуку житла:

Idealista;

Fotocasa.

Оберіть правильний час для переїзду

Особливо уважними варто бути під час переїзду до іспанських міст, що вважаються курортними. Знайти квартиру у сезон не тільки складно, але й дуже дорого. Окрім того, у березні-квітні українці поновлюють свої TIE – Картки посвідчення особи іноземця.

Цей документ є обов'язковим для іноземців, що отримали дозвіл на проживання чи перебування в Іспанії. І в цей час черги на оформлення документів можуть бути чималими, а сам процес затягнеться.

Базове вивчення мови

Остання порада, яку дала українка – це вивчення мови країни, у яку ви переїжджаєте. Вона зауважила, що знання англійської точно знадобиться, проте якщо є можливість, слід вивчати іспанську наперед.

Це допоможе вам легше адаптуватися, і, звичайно, комфортніше себе почувати,

– додала блогерка.

Що ще потрібно знати про життя в Іспанії?