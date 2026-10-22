Разница во времени не изменится: как теперь украинцам в Польше, Германии и Италии рассчитывать часы

В ночь на 25 октября Украина и страны Европейского Союза перейдут на зимнее время. Часы переведут на один час назад, поэтому украинцам придется привыкать к несколько изменившимся графикам.

В то же время, поскольку все 27 стран ЕС, в частности Польша, Германия, Франция, Италия, Испания, также будут переходить на зимнее время, разница с Украиной останется неизменной. Подробнее об этом сообщает 24 Канал.

Как украинцам рассчитывать время в Польше, Германии и Италии?

Украина и в дальнейшем будет опережать Польшу, Германию и Италию на один час. Поэтому, чтобы узнать местное время в этих странах, украинцам нужно просто отнять один час от времени в Украине.

Например, если в Киеве 10:00, то в Варшаве, Берлине и Риме будет 09:00. Если в Украине 15:00, то во всех трех странах – 14:00, а когда в Киеве полночь, там будет 23:00 предыдущего дня.

Таким образом, после перевода часов украинцам, находящимся в Польше, Германии или Италии или общающимся с родными там, не придется привыкать к новой разнице во времени. Она останется на уровне одного часа: в этих странах всегда будет на час раньше, чем в Украине.

Как перевод часов может повлиять на ночные смены в Польше?

В ночь с 24 на 25 октября 2026 года работники ночных смен в Польше будут работать на час дольше из-за перехода на зимнее время. За дополнительный час им предусмотрена 100-процентная доплата или компенсация в виде дополнительного выходного.

Помимо оплаты за сверхурочную работу, работники имеют право на ночную надбавку. Согласно статье 151 Трудового кодекса Польши, она составляет 20% от почасовой минимальной ставки. В то же время ночным временем закон определяет лишь 8 часов в промежутке между 21:00 и 07:00, а конкретный график работы предприятия устанавливается самостоятельно.

Из-за этого среди юристов нет единого мнения о том, как оплачивать девятый час работы в ночь перехода на зимнее время. Одни специалисты считают, что надбавку нужно начислять за все фактически отработанные ночные часы, другие убеждены, что она должна распространяться только на восемь часов, определенных законодательством.

Откажется ли ЕС от перевода часов?

Евросоюз уже несколько лет рассматривает возможность отмены сезонного перевода времени. Еврокомиссия предложила отказаться от этой практики в 2018 году, а в следующем году инициативу поддержал Европарламент.

Однако страны-члены до сих пор не достигли общей договоренности, поэтому действующий порядок остается неизменным. В марте 2026 года Европейская комиссия также обнародовала график перехода на летнее и зимнее время на 2027–2031 годы. Таким образом, Германия, Польша и другие страны ЕС пока продолжают планировать сезонный переход на летнее и зимнее время и в последующие годы.